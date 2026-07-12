Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros

En una semana y media estamos en verano. ¿Y qué significa? Relax, vacaciones y tiempo para nosotros. Y para ello es muy importante el poder descansar por las noches, conciliar el sueño y desconectar.

Así que del mismo modo que cambias tu ropa de verano, la ropa de cama también debe adaptarse a las altas temperaturas y al cambio de estación. Por ello, no dudes en correr a Lidl y conseguir las Fundas de almohada de seersucker pack 2 por un precio espectacular: por solo 4,99 euros.

2 piezas y de puro algodón

Este pack de almohadas viene en un conjunto de 2 piezas y es de puro algodón. Se caracteriza por una estructura de nido de abeja para un clima de sueño fresco – ideal para la temporada cálida. Lo mejor es cómo se colocan. Y es que se acabó el dar empujones o perdder el tiempo encajando la qsuina de la almohada con el de la funda. Es juego viene con una Con cremallera – fácil y rápida de colocar.

Y eso no es todo. Es cierto que en verano se suda más y por lo tanto tenemos que poner nuestra a ropa de cama a lavar más a menudo. Pero con este juego de Lidl todo son ventajas. Y es que es fácil de cuidar – lavable a máquina hasta 60 °C y apta para secadora

Al ser 100 por cien de algodón se recomienda para usar no solo en verano, sino también en primavera y otoño. En cuanto a los colores, hay que destacar que este conjunto viene en : Flores, Verde, Verde claro, Rayas, Blanco. Unos detalles que pegan prácticamente con todos los juegos de cama.

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Alta demanda

Por todas estas características se trata de un producto que va a volar en Lidl en las próximas horas. Y es que la mejor recomendación es correr a tu tienda Lidl más cercana y conseguir este producto. Recuerda que lo puedes encontrarlo en las tiendas físicas de Lidl como a través de este enlace de la página web oficial de la famosa cadena de supermercados alemana. No lo dudes y hazte con ella.