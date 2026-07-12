Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades

Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras la revisión denuncian «indefensión». La CiUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) ha tardado casi dos semanas en reconocer los fallos y corregir su calificación final a un 12,38 que le permitiría estudiar Medicina en varias universidades públicas catalanas, pero ya han cerrado el primer listado. «Han pasado trece días desde que entregamos el recurso de alzada, las notas de corte han salido y mi hija ahora mismo está fuera por culpa de un error administrativo que nadie ha sabido solucionar. No hay derecho. Es indignante», critica la madre.

La estudiante del CPR María Auxiliadora-Salesianos obtuvo un 12,12 que, tras solicitar la revisión, aumentó a un 12,26. Pero tras acudir a ver los exámenes a Santiago se dio cuenta de que había varias sumas incorrectas y ejercicios sin puntuar en las pruebas de Matemáticas, Inglés e Historia.

Siguiendo las indicaciones de la CiUG, enviaron un recurso de alzada a una dirección de correo electrónico. Y todo este proceso coincidió con el cese de Iván Area, delegado de la UVigo y presidente de la comisión (responsabilidad que rota entre las tres universidades), una vez que tomó posesión la nueva rectora y con la designación de Mª del Carmen Cabeza como sustituta.

«Me dijeron que el recurso lo tenía que enviar ella al tribunal y el tribunal a los correctores. Como nadie nos hacía caso, intentamos entregarlo en papel en la CiUG y no lo aceptaron. Y, al final, lo hicimos a través del registro digital de la Xunta. Al no obtener ninguna respuesta le envié un correo a la nueva presidenta a su dirección de la UVigo porque estábamos desesperados ya que iban a salir los llamamientos pero tampoco me contestó», relata la madre, que incluso se desplazó hasta el campus para poder explicarle la situación en persona, pero no logró encontrarla.

Estudiantes que acudieron a Santiago para la revisión presencial de la PAU. / Xoan Álvarez

A falta de noticias, la joven viguesa se inscribió en Medicina en 15 comunidades autónomas con la nota de 12,26 y también se presentó a la convocatoria extraordinaria de la PAU que tuvo lugar la semana pasada. «Y este jueves vimos en Nerta (la aplicación oficial para gestionar la preinscripción y la admisión en el sistema gallego) que le habían corregido la nota a un 12,38. Fuimos a la oficina de la CiUG en O Berbés para pedirles por favor que nos facilitasen el certificado porque al día siguiente salían las notas de corte en varias universidades. Pero nos dijeron que no y que enviásemos un correo a otra dirección distinta. Y resulta que este viernes a las 14 horas nos envían la tarjeta con las notas definitivas cuando ya han salido por la mañana las notas de corte en Cataluña y mi hija podía haber entrado en tres universidades públicas que cerraron con un 12,35. Estoy indignadísima», relata la madre.

«Mi hija, con matrícula de honor en Bachillerato y que estudiaba diez horas al día, se ha quedado sin entrar en Medicina después de tantos esfuerzos porque en Galicia, ante un fallo administrativo de sumas incorrectas y ejercicios no puntuados, no son capaces de contestar y actuar al momento. Al contrario, todo han sido impedimentos y esto no debería pasarle a más estudiantes», añade la progenitora afectada, que recuerda que la Ley 39/2015 indica en uno de sus artículos que las Administraciones públicas pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, errores aritméticos en sus actos.

«En Cataluña ya me han dicho los pasos a seguir para entregar la tarjeta definitiva con las notas y que ya me contestarán. Lo único que nos queda es esperar a que quede alguna plaza libre en el siguiente llamamiento. Y también tendremos que hacer los trámites en las otras comunidades donde solicitamos plaza», comenta con resignación.

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El caso de esta alumna coincide con una PAU muy polémica tras los errores detectados en los enunciados de algunos exámenes, y que se volvieron a repetir en la convocatoria extraordinaria.