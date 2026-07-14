Un hospital investiga una cirugía pionera en Europa para tratar a pacientes con alzhéimer en fase inicial

El Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona) ha arrancado un ensayo clínico, pionero en Europa, para tratar a enfermos de alzhéimer en fase inicial. Hasta ahora solo se ha llevado a cabo en China. Este tratamiento experimental, que está en fase uno —es decir, lo que actualmente se está estudiando es su seguridad, todavía no su eficacia—, consiste en una pequeña cirugía cervical de tres horas para mejorar la "limpieza" del cerebro.

Su nombre médico es "derivación linfaticovenosa cervical" y se trata de una cirugía que habitualmente se usa para tratar el linfedema o inflamación crónica de los tejidos blandos del cuerpo. Pero los médicos de Can Ruti van a intentar darle ahora un nuevo uso: a través de dos incisiones en el cuello del paciente, tratarán de "mejorar" el "drenaje" de los ganglios linfáticos para que estos sean capaces de "limpiar" la acumulación de beta amiloide y tau en el cerebro, dos proteínas que están relacionadas con el alzhéimer.

Uno de los dos pacientes que ya ha recibido el tratamiento parece que ha experimentado mejoría

Este estudio se denomina ALCEA (estudio de los efectos clínicos y biológicos de la anastomosis linfaticovenosa cervical en la enfermedad de alzhéimer) y tiene como objetivo determinar la seguridad, la viabilidad y el potencial efecto de esta técnica quirúrgica extracraneal. En este marco, ya se ha realizado la derivación en dos pacientes en Can Ruti, con resultados muy preliminares, que podrían apuntar a una mejoría funcional en uno de ellos, aunque el estudio se encuentra en una fase muy inicial y, de momento, insisten los médicos, se está evaluando su seguridad.

"Sí que hemos notado la diferencia: ahora escribe y se le entienden las cosas al hablar. Está más animado y más activo, quiere hacer cosas" María Antonia Puente — Mujer de un paciente con alzhéimer tratado con esta cirugía

El ensayo se plantea como un estudio abierto, unicéntrico y prospectivo de fase I, con la inclusión secuencial de 10 pacientes con enfermedad de alzhéimer en fase inicial —cuando ya haya tratado a cinco, Can Ruti evaluará si seguir o no—, que serán seguidos durante un mínimo de 12 meses.

María Antonia Puente, la mujer de uno de los dos pacientes —de 67 años— que ya han sido tratados, asegura que la familia ha notado "bastante la mejoría". "Ahora escribe y se le entienden las cosas al hablar. Sí que hemos notado la diferencia. Está más animado y más activo, quiere hacer cosas", relata Puente. Hace tres meses que su marido se sometió a esta cirugía.

"Es más que un ensayo. Es un abordaje revolucionario: un estudio aún sin resultados, el primero que se hace en Europa" Josep Maria Mòdol, gerente de Can Ruti

Para el gerente de Can Ruti, Josep Maria Mòdol, lo presentado este lunes en Can Ruti "va más allá de un ensayo clínico". "Se trata de generar conocimiento y de transformar ideas innovadoras en nuevas oportunidades para los pacientes", ha dicho en rueda de prensa desde el hospital badalonés. "Las enfermedades neurodegenerativas representan uno de los retos de nuestro tiempo. Y este es un abordaje revolucionario: un estudio aún sin resultados, el primero que se hace en Europa. La doctora Higueras [la cirujana que llevó a cabo la cirugía] se formó en Asia para poderla realizar aquí", ha dicho Mòdol.

Antes de explicar en qué consiste la intervención, el neurólogo Pau Pastor ha ilustrado cómo funciona la enfermedad de alzhéimer. En ella, se produce una acumulación proteínas alteradas de beta amiloide y tau en el cerebro. "El cerebro necesita una limpieza, que se produce durante el sueño. La limpieza del cerebro es más compleja que la de otros tejidos y se produce a través del sistema linfático, el cual se encarga de eliminar las proteínas alteradas del organismo, incluidas las del alzhéimer. Este sistema de limpieza, en pacientes con alzhéimer funciona peor", ha contado Pastor.

"El cerebro necesita una limpieza, que se produce durante el sueño y a través del sistema linfático. Este se encarga de eliminar las proteínas alteradas del organismo, incluidas las del alzhéimer" Pau Pastor — Neurólogo de Can Ruti

Así, el estudio consiste en hacer una cirugía en pacientes con fase inicial de alzhéimer que funciona como un "'by-pass' a través del cuello", con el objetivo de que los ganglios linfáticos aceleren la limpieza del cerebro.

Ganglios linfáticos inactivos

Como ha explicado la jefa de Cirugía Plástica de Can Ruti, Carmen Higueras, con la edad el sistema linfático "va degenerando" y hasta un 60% de los ganglios linfáticos se vuelven inactivos. "Esta es la base teórica de la intervención [demostrar que la mejora del drenaje linfático puede contribuir a reducir la acumulación de beta amiloide y tau en el cerebro], que se basa en dos incisiones a nivel cervical. Sabemos que, debido a esto, disminuye el sistema de limpieza del cerebro y por eso esta cirugía va orientada a mejorar este drenaje", ha dicho Higueras. La cirugía dura tres horas y el paciente permanece ingresado una noche en hospital y al día siguiente es dado de alta.

Así, la técnica consiste en establecer una conexión entre vasos linfáticos y venas del cuello para incrementar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y de los productos de desecho del cerebro. Esta microcirugía conecta vasos linfáticos con venas de pequeño calibre para redirigir el flujo linfático hacia el sistema venoso y facilitar su drenaje. Es mínimamente invasiva, se realiza con microscopio quirúrgico y suturas de muy pequeño diámetro.

La técnica consiste en establecer una conexión entre vasos linfáticos y venas del cuello para incrementar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y de los productos de desecho del cerebro

Esta técnica se utiliza de forma consolidada en el tratamiento del linfedema —que es una inflamación causada por la acumulación de líquido linfático en los tejidos blandos del cuerpo—, especialmente el secundario a cirugías oncológicas o radioterapia, con el objetivo de reducir la acumulación de líquido linfático, mejorar los síntomas y prevenir complicaciones asociadas.

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Los primeros estudios clínicos, principalmente en China, han mostrado resultados preliminares prometedores, con mejoras en parámetros cognitivos y biomarcadores, así como una buena seguridad del procedimiento. En una serie reciente de 26 pacientes no se registraron complicaciones.

Fuente: El Periódico