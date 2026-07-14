¿Está tu mascota en peligro por el calor? Las señales que deben ponerte en alerta

Las olas de calor se han convertido en un fenómeno cada vez más habitual en la península durante los meses estivales. En lo que llevamos de verano, España ya ha vivido dos episodios cálidos que han dejado temperaturas de hasta 45 grados. Además, los modelos meteorológicos ya advierten de que el calor se mantendrá y podrá intensificarse con el paso de los días.

Las temperaturas extremas suponen un riesgo para la salud de las personas. A lo largo del verano, los servicios de emergencias y los sanitarios atienden a un gran número de personas afectadas por golpes de calor, una emergencia médica que aunque parece inofensiva, puede provocar la muerte.

Sin embargo, los seres humanos no son los únicos expuestos a este riesgo. Las mascotas también pueden sufrir golpes de calor y, en su caso, el peligro puede ser especialmente elevado. Por ello, resulta fundamental conocer los primeros signos, saber cómo actuar y aplicar medidas de prevención.

¿Qué es un golpe de calor?

Los veterinarios consideran el golpe de calor en mascotas como una emergencia veterinaria. Se produce cuando la temperatura corporal del animal supera sus valores normales. En el caso de perros y gatos, la temperatura habitual suele oscilar entre los 38 y los 39 grados, por lo que los registros en torno a los 40 o 41 grados pueden considerarse peligrosos.

Mascotas más vulnerables

Existen varios factores que incrementan el riesgo de sufrir un golpe de calor. Las altas temperaturas, la humedad y la ausencia de sombra son condiciones climáticas que favorecen su aparición. También pueden aumentar el peligro las sesiones de ejercicio intenso, la falta de hidratación o permanecer en espacios cerrados y mal ventilados.

Además, algunas mascotas son más propensas a sufrir esta emergencia veterinaria debido a su morfología corporal. Es el caso de los animales con obesidad o de las razas braquicéfalas, es decir aquellas que tienen el cráneo y el hocico achatado.

Razas braquicéfalas / Pexels

Síntomas de un golpe de calor

Los golpes de calor no siempre se manifiestan de la misma forma en todas las mascotas. Por eso es fundamental conocer las señales de alerta para actuar en las primeras fases y así evitar que la situación se agrave. Estos son los síntomas que pueden mostrar las mascotas:

Fase inicial

Durante esta primera etapa el perro intenta eliminar el exceso de calor a través del jadeo, uno de los pocos mecanismos que tiene para regular la temperatura. Por este motivo, la mascota presenta respiraciones aceleradas, lengua roja, abundante saliva e inquietud.

Fase intermedia

En este periodo, la mascota no ha conseguido disminuir su temperatura corporal por sus propios medios y sus órganos se empiezan a ver afectados. En este caso, el perro se mostrará débil y desorientado. Además, también podrá sufrir vómitos, tambaleos, diarrea y encías oscuras o incluso azuladas.

Fase grave

Esta etapa requiere de una atención veterinaria inmediata. La mascota puede presentar convulsiones o pérdida de conciencia y en casos extremos hasta el coma.

¿Cómo actuar?

Ante un posible golpe de calor, es imprescindible actuar con rapidez para reducir al máximo las consecuencias. Lo más importante es contactar con un centro veterinario y trasladar al animal cuanto antes. Mientras tanto, se pueden seguir algunas pautas para intentar bajar su temperatura de forma progresiva:

Traslada a la mascota a un lugar fresco . Sitúa al animal en una zona alejada del sol, bien ventilada o con aire acondicionado.

. Sitúa al animal en una zona alejada del sol, bien ventilada o con aire acondicionado. Enfriar el cuerpo . Humedecer el cuerpo de la mascota con agua fría o tibia, con especial atención en la cabeza, las patas, las almohadillas, la lengua, el abdomen y la zona de alrededor del cuello. Es importante evitar el uso de agua helada, ya que podría provocar un shock en el animal.

. Humedecer el cuerpo de la mascota con agua fría o tibia, con especial atención en la cabeza, las patas, las almohadillas, la lengua, el abdomen y la zona de alrededor del cuello. Es importante evitar el uso de agua helada, ya que podría provocar un shock en el animal. Hidratación . Si el animal está consciente, ofrécele agua fresca en pequeñas cantidades. No hay que forzar la hidratación puesto que su estado puede empeorar.

. Si el animal está consciente, ofrécele agua fresca en pequeñas cantidades. No hay que forzar la hidratación puesto que su estado puede empeorar. Control de temperatura. Es recomendable controlar la temperatura con un termómetro cada pocos minutos hasta que baje de 39 grados.

Noticias relacionadas

Prevención frente al calor

La prevención es fundamental para evitar golpes de calor en mascotas durante los días de temperaturas extremas. Nunca se debe dejar a un animal dentro de un coche, ni siquiera durante unos minutos, ya que la temperatura interior puede aumentar de forma rápida. También es importante dejar agua fresca a su alcance y asegurarse de que el animal dispone de zonas con sombra donde pueda refugiarse del sol. Los paseos deben realizarse durante las primeras y últimas horas del día, evitando las horas centrales cuando las temperaturas son muy elevadas. Además, conviene evitar el esfuerzo físico en momentos de calor intenso. Por último, en el caso de mascotas con pelo largo, un corte adecuado puede ayudar, aunque es conveniente realizarlo siguiendo el criterio de un profesional.