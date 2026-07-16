Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”

Las pulgas son uno de esos problemas que empiezan con un simple rascado y pueden acabar convirtiéndose en una auténtica molestia para toda la casa. Un perro que se rasca mucho, se muerde la piel o deja pequeños puntitos negros en el pelo puede estar avisando de que estos parásitos ya están presentes. Y cuando aparecen, no basta con mirar solo al animal: también pueden quedar huevos y larvas en camas, mantas, alfombras o sofás.

El veterinario Manuel Manzano, en su canal de Youtube ‘Veterinario gratis’, ha hablado de siete remedios caseros contra las pulgas que, según cuenta, ha probado durante su vida profesional. El especialista explica que son opciones sencillas, fáciles de encontrar y con una eficacia “más o menos correcta”, aunque recuerda que no todos funcionan igual ni sustituyen siempre a un tratamiento veterinario.

Siete remedios caseros contra las pulgas

El primer remedio que destaca Manzano es el vinagre de manzana. Su propuesta consiste en mezclar una taza de vinagre de manzana con una taza de gel para perros. Después, se baña al animal como de costumbre y, en el último aclarado, se aplica la mezcla, se masajea y se deja actuar entre 15 y 20 minutos antes de volver a aclarar. Según el veterinario, el olor actúa como repelente y las pulgas se sienten incómodas.

Otro de los métodos es la infusión de limón. Para prepararla, se hierve un litro de agua con un limón troceado. Una vez fría, se filtra y se mete en un pulverizador. Manzano explica que el olor cítrico ayuda a repeler pulgas, por lo que puede aplicarse al volver del paseo o antes de salir, siempre evitando ojos, nariz, boca y zonas irritadas.

El aceite de coco también aparece entre los remedios. Se aplica con los dedos, masajeando el pelo y la piel del perro. El veterinario señala que puede ayudar porque moja a la pulga y llega a asfixiarla, aunque reconoce que no es el método más eficaz, ya que es difícil repartirlo por todo el cuerpo.

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La levadura de cerveza es otra alternativa. Se mezcla con la comida del animal y, según Manzano, ayuda a que la piel desprenda un olor que resulta desagradable para estos parásitos. Aun así, insiste en que no es una solución milagrosa.

Entre los remedios que más valora está la tierra de diatomeas. Se trata de un polvo que se reparte sobre el perro, se masajea y se deja actuar unas dos o tres horas. Después, hay que cepillar para retirar el exceso. Su función es bloquear los orificios por los que respiran las pulgas.

El bicarbonato funciona de forma parecida. Debe aplicarse con el pelo completamente seco, dejarse actuar unas horas y retirarse con un buen cepillado. Manzano apunta que puede verse incluso alguna pulga muerta en el peine.

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El último remedio son los aceites esenciales de romero y eucalipto. El veterinario advierte que no deben usarse directamente. Recomienda diluir solo unas gotas en aceite de oliva y aplicar la mezcla con cuidado por la superficie corporal.

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