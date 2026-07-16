El sueño frustrado de repoblar el pueblo abandonado de Molinàs: "Ninguno de nosotros tiene la vivienda solucionada diez años después"

Molinàs es un pueblo fantasma y silencioso, un caserío colerense, encajonado en la Albera, que a principios de los setenta del siglo pasado quedó deshabitado. Ahora la gente lo visita unas horas y se marcha, pero todavía se respira el espíritu de la gente trabajadora que lo habitaba, gente que sobre todo trabajaba la viña y el olivar en muros de piedra seca.

El sueño de hace una década

En este entorno cargado de historia, una visita reciente al núcleo ha vuelto a poner en primer plano un relato reciente: hace poco más de una década, un grupo de jóvenes de entre 19 y 35 años dedicó cinco años a intentar dar una nueva vida al pueblo abandonado. Buscaron agua, hablaron con antiguos habitantes, redactaron proyectos e imaginaron una ecoaldea. Crearon la Associació Olea de Molinàs con el objetivo de repoblarlo.

Recuperar casas, crear espacios comunitarios, criar cabras para ayudar a prevenir incendios y demostrar que otra manera de vivir en el mundo rural era posible. Antes de empezar, hicieron un trabajo casi arqueológico. Buscaron a los antiguos habitantes que todavía estaban vivos. Entrevistaron a personas que habían nacido en Molinàs y que ahora vivían en Llançà, Banyuls u otros puntos de la comarca. Reconstruyeron la memoria del lugar e intentaron contactar con todos los propietarios de las casas. “La gente que había vivido allí estaba emocionada”, recuerda Laura Macià, una de las impulsoras del proyecto. Uno de los antiguos vecinos incluso les cedió su casa para que hiciera de sede de la gente de la asociación mientras rehabilitaban el mas que la Generalitat les había cedido.

Una imagen de la época, cuando el grupo de jóvenes quería habitar Molinàs / Empordà

La Generalitat acabó cediéndoles durante treinta años las ruinas de un gran mas situado en el interior del valle. Un arquitecto vinculado a la Universitat de Girona elaboró un proyecto de rehabilitación con criterios de bioconstrucción. Paralelamente, el grupo empezó a imaginar cómo podría funcionar una pequeña comunidad autosuficiente. Pero había un problema enorme: el agua.

Durante meses recorrieron la montaña buscando antiguas fuentes y pozos. Lo hacían siguiendo las indicaciones de los últimos habitantes del pueblo. Hasta que un día encontraron un manantial escondido. “Fue un momento mágico”, recuerda Laura. “Nos demostraba que allí todavía había vida”. La otra gran apuesta era un rebaño de cabras que ayudara a mantener limpio el sotobosque en una zona especialmente sensible a los incendios.

Restauración del lavadero de Molinàs, un punto de agua con gran valor ecológico, paisajístico y cultural situado en el Valle del Molinàs, en la sierra de la Albera. / Empordà

Los técnicos de la Generalitat veían con buenos ojos la iniciativa. Pero la historia no acabaría así. Según explican los promotores de este viejo proyecto, “la relación con el Ayuntamiento de Colera fue complicada desde el primer momento”. Mientras la Generalitat estudiaba fórmulas para facilitar la rehabilitación del mas, los impulsores aseguran que nunca lograron el apoyo municipal. Las dificultades se fueron acumulando. El camino de acceso era deficiente. No había servicios. Las casas particulares seguían en manos de propietarios que, en muchos casos, no querían vender.

Después llegaron los problemas administrativos. Cuando el grupo empezó los primeros trabajos de rehabilitación en una de las casas que les habían cedido, las obras quedaron paralizadas. Y aquel fue el golpe definitivo. Después de cinco años de reuniones, proyectos, jornadas de trabajo y actividades para recaudar dinero, la aventura empezaba a agotarse y los ánimos de los participantes también. La asociación se disolvió. Sus miembros retomaron sus vidas. Pero lo más sorprendente es que los motivos que los habían llevado hasta Molinàs siguen plenamente vigentes. “De las personas que estábamos allí, nadie tiene la vivienda solucionada”, explica hoy Laura Macià.

Trece años después, la crisis de vivienda se ha agravado, el acceso a la tierra sigue siendo difícil y el debate sobre el despoblamiento rural está más vivo que nunca. Algunas acciones despiertan al pueblo. El año pasado se hizo la restauración del lavadero de Molinàs, un punto de agua con gran valor ecológico. También la Fundació Reeixida instaló en Molinàs, el pasado mes de mayo, una de las placas conmemorativas del proyecto Rutes de Llibertat, que recupera caminos para huir de la persecución nazi franquista. Durante el año se hacen allí actividades puntuales como la Festa dels Capgrossos o las jornadas de Pedra Seca.

Ball de capgrossos en la Vall de Molinàs. / Associació Molinàs

Molinàs despierta por la Festa dels Capgrossos y la jornada de piedra seca Ahora, Molinàs solo despierta unas pocas veces al año y con motivos muy concretos, como la Festa dels Caps Grossos por la Purísima que organiza la artista Núria Surribas, que tiene su taller en Colera. “También organizamos un taller de flores y somos activos en las jornadas de la piedra seca”, apunta Surribas. Los capgrossos de Molinàs son cuatro figuras creadas por la artista, que representan la memoria, las leyendas y la identidad del pueblo. La Fernanda y La Guilla homenajean a personas y elementos vinculados a la vida cotidiana de Molinàs; el Dimoni de les Barbes del Boc se inspira en la leyenda popular relacionada con las montañas de las Barbes del Boc, que parecen velar por el pueblo desde las alturas; y el Passador recuerda a todas las personas anónimas que atravesaron estos caminos a lo largo de la historia. Por eso no tiene nombre propio: podría ser cualquiera de los pasadores. El pañuelo republicano que lleva en la cabeza evoca especialmente la memoria de quienes cruzaron la frontera en tiempos difíciles. Juntos, estos capgrossos mantienen vivo el patrimonio histórico, cultural y humano de Molinàs.

Fuente: El Periódico