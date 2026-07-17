Marina Murillo (38 años), catedrática y nota más alta de todas las carreras en España: "Si sabes matemáticas es más difícil que te tomen el pelo"

Un total de 39 matrículas de honor, 14 proyectos nacionales e internacionales y 33 congresos a sus tan solo 38 años de edad. La vida de la catedrática gaditana Marina Murillo ha estado marcada por las matemáticas, la ciencia que para muchos es una pesadilla incomprensible pero que, para ella, es una pasión que guía sus pasos y que ha llenado su trayectoria de reconocimientos y superaciones.

Así lo ha explicado la propia Murillo en el programa 'Hoy por Hoy Cádiz' de la Cadena SER, en el que la periodista Patricia Merello habla con mujeres de toda la provincia gaditana para mostrar la diversidad, el talento y la lucha femenina en todos los ámbitos.

Marina Murillo, la catedrática gaditana que brilla en matemáticas

Y en esta ocasión, ha querido poner el foco en Marina Murillo, catedrática de matemáticas y la nota más alta de todas las carreras de España, con 39 matrículas de honor.

"Se me daban bien y me llamó la atención", ha señalado sobre cómo nació su pasión por esta ciencia esta profesora de la Universidad de Cádiz que compagina la docencia en el grado en Ingeniería Química y en el grado en Biotecnología con la investigación.

La nota más alta de todas las carreras de España, en Cádiz

Sobre la importancia que tienen las matemáticas en la actualidad, la experta ha asegurado: "Si sabes matemáticas, es más difícil que te tomen el pelo".

Tal y como ha relatado, no solo son importantes por las aplicaciones que tienen como base de todas las ciencias, sino que "sirven para aprender a razonar y tener pensamiento crítico".

Las matemáticas como herramienta de pensamiento crítico

Sin embargo, es conocedora de las dificultades que encuentra gran parte de la población en esta materia por la falta de un aprendizaje dinámico y cercano en algunos centros: "Las matemáticas son las asignaturas hueso. Si te las enseñan bien, pueden ser muy bonitas, pero si no, pueden ser una auténtica pesadilla".

Cuando comenzó su andadura, Murillo no tenía apenas referentes de mujeres que hubieran logrado hacer de las matemáticas su profesión. Pero ella continuó su lucha y no cesó en su esfuerzo, lo que le ha hecho llegar a lo más alto del panorama internacional.

Una trayectoria sin apenas referentes femeninos

Así, esta mujer se ha convertido a sus 38 años en una de las catedráticas más jóvenes en conseguir este rango tras una carrera universitaria excelente repleta de honores y reconocimientos.

Con 39 matrículas de honor, la gaditana consiguió sacar la nota más alta de todas las carreras de España, tras lo que se doctoró en Matemáticas por la Universitat Politècnica de València con Mención Internacional y sobresaliente cum laude.

Además, ha logrado puestos relevantes en investigación, como un contrato posdoctoral en el Basque Center for Applied Mathematics dentro del Programa de Excelencia Severo Ochoa.

39 matrículas de honor y una carrera excelente

Esta profesora titular de Matemáticas en la Universidad de Cádiz también ha conseguido reconocimientos nacionales e internacionales desde que se licenciara en 2010.

Entre ellos, destacan el Premio FRACE al Talento Femenino en Matemáticas concedido por la Fundación de la Real Academia de Ciencias de España, el Premio de Investigación Vicent Caselles, otorgado por la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA, o el Mathematics Young Investigator Award.

Premios nacionales e internacionales en matemáticas

Y por si todo esto fuera poco, la catedrática también ha sido miembro del jurado de los Premios Nacionales de Investigación Jaime I en Investigación Básica junto a distintos premios Nobel.

Asimismo, su inigualable trayectoria le ha hecho dirigir dos tesis doctorales, estar en 15 trabajos académicos avanzados y 14 proyectos nacionales e internacionales, realizar estancias en instituciones de referencia de Alemania, Bélgica, Italia, Francia y Chile, y participar en más de 33 congresos nacionales e internacionales.

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Ahora, esta catedrática gaditana estudia el campo de la matemática teórica, una especialidad que, "aunque hoy en día parece que no sirve para nada, a lo mejor dentro de 20 años lo coge uno y resuelve un problema".

Fuente: El Correo de Andalucía