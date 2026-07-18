En venta una casa con suelos diseñados por Gaudí y 368 metros cuadrados por menos de 300.000 euros
El chalet mantiene la esencia de la arquitectura indiana con decoraciones de estilo modernista y colonial
Clara Dalmau Merencio
El Park Güell, el Palau Güell, la Casa Milá, la Casa Vicens, la obra en la fachada de la Natividad y la cripta de la Sagrada Família, la casa Batlló y la cripta de la colonia Güell son los siete edificios diseñados por el arquitecto catalán Antoni Gaudí que están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial por la Unesco. "Estas obras atestiguan la excepcional contribución de las creaciones de Gaudí a la evolución de la arquitectura y las técnicas de construcción", explica la organización. Sin embargo, a pesar del largo y reconocido recorrido del arquitecto, este también ha contribuido en proyectos más pequeños y simples que han pasado desapercibidos.
De 1921
Uno de ellos se ha dado a conocer a través de la plataforma inmobiliaria Idealista. Desde Asturias, se ha puesto a la venta un chalet por 280.000 euros. Conocida como la casa de El Moreno y construida en 1921, cuenta con 368 m2, tres plantas, cuatro habitaciones y un garaje.
Esta casa, de arquitectura indiana y con una fachada de color rosa, "representa fielmente el legado de aquellos que un día partieron hacia Cuba en busca de oportunidades y regresaron para dejar huella en su tierra", explica el vendedor a través de la plataforma.
"Un valor artístico excepcional"
No obstante, lo más interesante se encuentra mirando hacia abajo. Los suelos de la planta baja fueron diseñados por Antoni Gaudí y "aportan un valor artístico excepcional y refuerzan el carácter único de la propiedad", añade el anunciante.
Además, la casa está decorada con frescos pintados a mano y muebles de estilo modernista y colonial, siguiendo la línea del máximo representante del modernismo catalán.
En el Camino de Santiago
El Moreno se ubica en una finca de 1.500 m2 en pleno trazado del Camino de Santiago del Norte, a un kilómetro del mar y a 15 minutos de la Playa de las Catedrales (o playa de Aguas Santas, en Lugo, Galicia). "Esta no es solo una casa: es un pedazo de historia del occidente asturiano. Un legado que espera a alguien que quiera continuarlo, respetarlo y darle una nueva vida sin perder su alma", publica el vendedor.
Fuentes
- Obras de Antoni Gaudí (Unesco)
- Casa o chalet independiente en venta en Avenida Serantes s/n (Idealista)
Fuente: El Periódico
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