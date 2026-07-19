Alberto Sanz, entrenador canino: "Si aún le das de comer a tu perro en el comedero, tíralo ya"

Dar de comer a tu perro siempre en el comedero, a la mismo hora y en el mismo lugar puede parecer más cómodo. No obstante, el adiestrador canino Alberto Sanz ha propuesto a través de sus canales una forma diferente de entender la alimentación diaria de los peludos: ¿por qué no usarla como parte del entrenamiento para estimularles física y mentalmente? Para ello, el entrenador anima a prescindir del comedero.

"No tiene nada que ver darle de comer a tu perro en el comedero que darle a tu perro de comer mientras estás paseando y usarlo como un entrenamiento”, explica Sanz. Para el adiestrador, la diferencia está en que el perro no solo recibe alimento, sino que también tiene la oportunidad de convertir en nuevos conocimientos y aprendizaje lo que en principio es una tarea automática. Además, esta nueva actividada ayudará a reforzar el vínculo entre tutor y peludo.

Un perro espera a que le pongan de comer en su comedero. / Pexels

Comer del comedero no estimula igual

El adiestrador sostiene que cuando un perro come del comedero, simplemente come. En sus palabras, “no está aprendiendo nada, no se está estimulando mentalmente, el perro está comiendo y ya”.

En este sentido, el adiestrador plantea una reflexión: en la naturaleza, ningún animal tiene la comida disponible siempre en el mismo sitio y a la misma hora. Esa comparación le sirve para defender que la alimentación puede convertirse en algo más activo y útil dentro de la rutina del perro.

Usar la comida durante el paseo

Según propone Sanz, la propuesta consiste en llevar parte de la alimentación del perro a la calle y utilizarla durante el paseo. De esta forma se puede aprovechar mejor su energía, estimularlo mentalmente y entrenar comportamientos que beneficien al animal pero también a su tutor, estimulando el vínculo entre ambos.

Resignificar el paseo y la comida puede ayudar a reforzar el vínculo y estimular cognitivamente al perro. / Luis Quintero

El adiestrador pone como ejemplo a perros que caminan junto a sus propietarios en entornos con personas, otros perros y estímulos, sin separarse de ellos. Según explica, en esos casos el perro no está comiendo en un comedero, sino que va con su propietario “buscando comida durante todo el paseo”.

Un recurso para mejorar el vínculo

Para Sanz, la clave está en hacerlo “de la manera correcta”. Si se utiliza bien, alimentar al perro durante el paseo puede convertirse en una herramienta para reforzar el vínculo, trabajar la atención y canalizar mejor su energía.

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“Aprovecha la energía de tu perro, llévate su alimentación a la calle y crea un mejor vínculo con él”, anima el experto.

Fuente: Información