Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 19 de julio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 19 de julio de 2026 es: 12, 28, 30, 38 y 41, siendo el número clave el 1.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- El Villarreal mueve ficha en el mercado: una salida confirmada, Diego Conde rumbo al Betis y Arnau Tenas con numerosos pretendientes
- Tres jóvenes y dos niñas aspiran a ser las reinas de las fiestas de Castelló 2027
- El impacto acústico del FIB reactiva las quejas vecinales alrededor del recinto de festivales de Benicàssim
- Senderismo y piscinas naturales: descubre las rutas más refrescantes de Castellón
- El aeropuerto de Castellón alcanza su 'máxima actividad' con la incorporación de la ruta de Palma de Mallorca
- Inda Bonet, el músico de Vila-real que tocará en directo el himno de España en la final del Mundial contra Argentina: 'Más que nervios siento ilusión
- Directo Castellón-Sabadell: Camara ha tenido el tercer tanto albinegro
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda