Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Los trabajos precisos necesitan de lo mejor, y en Lidl tienen el potente destornillador eléctrico de precisión, con múltiples utilidades, que es el más barato del mercado. Cuesta menos de 15 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del destornillador eléctrico de preción de Parkside, marca exclusiva de Lidl, que cuenta con una luz de trabajo LED integrada y es ideal para reparar ordenadores, tablets o portátiles.

Cuenta con dos teclas para cambiar fácilmente a marcha eléctrica a derecha o izquierda, tiene acople magnético y viene en un práctico estuche con marcas claras para las puntas.

Destornillador de precisión. / LIDL

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Precio

Pero volviendo al destornillador de precisión, su precio es de 14,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España