La movilidad durante el día del eclipse podría multiplicarse por dos hasta sumar 1,5 millones de viajes internos en España

España avanza en los preparativos para la llegada del "eclipse del siglo" y, a menos de un mes del evento, uno de los factores que más preocupa es la movilidad. Según explican fuentes de Comisión especial del Gobierno creada para agilizar toda la logística alrededor de este fenómeno, las primeras estimaciones apuntan a que el día del eclipse podría producirse un aumento de entre el 30% y el 100% del tráfico en las provincias del eclipse y que eso, a su vez, podría traducirse en entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas 'agraciadas' por la franja de totalidad del eclipse. Los expertos afirman que los trayectos de Madrid a Burgos o de Barcelona a Tarragona, es decir, de zonas donde el eclipse se verá solo se forma parcial hacia puntos donde se podrá observar en todo su esplendor, se podrán multiplicar exponencialmente durante la jornada del 12 de agosto por lo que, a modo de precaución, se pide a la población planificar con tiempo sus desplazamientos y no dejar "hasta última hora" los trayectos hacia las zonas privilegiadas por la franja de totalidad.

El Gobierno, por su parte, ha anunciado que se desplegará con un plan especial de seguridad para "garantizar una movilidad ordenada, la protección de nodos críticos de transporte y una asistencia integral a los visitantes" durante el día del acontecimiento, así como en un plan específico de protección civil para "evaluar riesgos y mejorar la gestión de emergencias" durante las horas críticas de la jornada. Según explican los responsables de esta iniciativa, se llevarán a cabo medidas como regulación de flujos circulatorios, control en carreteras, diseño de respuestas inmediatas ante congestiones severas y retornos masivos y, además, despliegues en itinerarios, parkings y núcleos urbanos para controlar el tráfico, evitar la delincuencia común, garantizar el orden y velar por la convivencia pacífica durante el día del eclipse. En Cataluña, así como en País Vasco y Navarra, gran parte de estas funciones recaerán el cuerpo de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral así como en otros cuerpos de seguridad.

Según los informes realizados hasta la fecha, todo apunta a que la gran mayoría de la población de desplazará a las provincias del eclipse unas horas antes del evento y que, después, volverán a su casa. De confirmarse, la mayoría de expectadores de este fenómeno serán "excursionistas" puntuales. Pero además de estos, tal y como afirman fuentes cercanas a la organización, se estima que habrá hasta seis millones de turistas extranjeros y nacionales que pasarán la noche en la franja de totalidad del eclipse que abarca numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Tarragona y Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. De todos estos, se calcula que casi medio millón son personas que se han movilizado a estas zonas con motivo del eclipse y que, por lo tanto, se suman a la afluencia habitual hacia estas regiones.

Las autoridades recomiendan a la población que tenga previsto movilizarse para el día del eclipse desplazarse "con mucha planificación" y no esperar "hasta última hora" ante el riesgo de que se produzca un colapso en las carreteras tal y como ha ocurrido con eclipses como los registrados en Estados Unidos. En este sentido, también se recomienda estudiar las rutas, tener localizadas carreteras secundarias y, sobre todo, seguir las directrices de las autoridades locales tanto sobre movilidad como sobre posibles restricciones de acceso a algunas zonas. Otra de las recomendaciones sugeridas por los expertos es revisar en los mapas de visibilidad si el eclipse se podrá observar desde el municipio de origen para evitar así desplazamientos innecesarios dentro de las zonas con buena visibilidad del evento.

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En España, según se desprende de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 72% de la población sabe de la existencia del eclipse y el 35% afirma que tiene previsto verlo. La encuesta señala que hasta un 8,4% de la población planea desplazarse a otra provincia distinta a la de su residencia para ver el eclipse lo que, en la práctica, supondría más de cuatro millones de personas movilizadas de forma interna para este evento astronómico. Según calcula un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Economía, este evento movilizará a casi medio millón de turistas extranjeros hacia las zonas situadas en la 'franja de totalidad' del eclipse y generará 342 millones de euros para la economía española.