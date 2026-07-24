Ibai Llanos, el streamer que empezó narrando videojuegos y convirtió La Velada del Año en un fenómeno de masas en La Cartuja

Corría el 26 de mayo de 2021, cuando Ibai Llanos (Bilbao, 1995) se le ocurrió la maravillosa idea de reunir a youtubers y creadores de contenido para que lucharan en una velada de boxeo amateur en Barcelona. El experimento superó todas las expectativas: más de 1.5 millones de espectadores y la retransmisión más vista de Twitch hasta esa fecha. Los datos avalaron que a su público le gustaba ese tipo de contenido.

Aquella primera Velada se celebró en la Sala Apolo, con apenas cincuenta personas por las restricciones de la pandemia. Pero Ibai tuvo claro que había encontrado una fórmula con recorrido. La propuesta mezclaba creadores de contenido con millones de seguidores, se tiraban 'beef' por redes, o lo que es lo mismo mucho piques en las semanas previas a los combates de boxeo. Si a esto le sumamos música en directo con artistas internacionales y una narración pensada para una generación que ya no consume el entretenimiento como antes (quieren el contenido sencillo y dinámico). El éxito estaba asegurado.

Uno de los comunicadores más influyentes

En aquellos tiempos, Llanos ya no era solo aquel joven que empezaba a abrirse hueco en la comunicación, aunque algunos sectores tradicionales no terminaran de tomárselo en serio. Atrás quedaron sus inicios narrando videojuegos como League of Legends. Ibai ya se había convertido en una estrella del mundo de la comunicación. Ha llovido mucho desde entonces.

A partir de aquel primer éxito, Ibai creyó en su proyecto y fue aumentando la ambición edición tras edición. De la Sala Apolo pasó al Pabellón Olímpico de Badalona, después al Metropolitano, más tarde al Santiago Bernabéu y ahora al Estadio de La Cartuja. En Sevilla, La Velada del Año se prepara para romper todos los registros logrados en 2025: casi diez millones de reproducciones en Twitch y un aforo cercano a las 85.000 personas.

Hoy, cualquier joven lo reconoce a simple vista. Es uno de los comunicadores más influyentes del panorama internacional. Ha presentado actos multitudinarios, presente en la Kings League de Piqué, presidente de Roninc FC y fue uno de los conductores de la gala de celebración del Mundial de España.

Así será La Velada del Año 2026

Este 2026 será la sexta edición de La Velada del Año, con nombres de enorme tirón como Fabiana Sevillano, Edu Aguirre, Marta Díaz, IlloJuan, TheGrefg, Plex o Roro, entre otros. Además, este año el evento se emitirá a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube y Tiktok, la nueva plataforma que se estrena también como distribuidora de la cita.

Se trata de un gran acierto ya que competirán muchas estrellas de TikTok como Fabiana Sevillano o Roro que acumulan millones de seguidores. Las redes sociales están que arden. No hay otro contenido que no se hable en redes del gran acontecimiento que se celebrará en el Estadio de La Cartuja.

La ciudad volverá a convertirse este sábado en un escenario mundial, pero esta vez no por un concierto de Rosalía, una final de Copa del Rey o una visita de Felipe VI, sino por un evento puramente digital nacido en las redes sociales.

Las cifras ayudan a entender la dimensión del fenómeno Ibai Llanos. Los cuatro conciertos de Manuel Carrasco reunieron en Sevilla a unas 250.000 personas, con entre 65.000 y 70.000 espectadores por fecha. La Velada llega a La Cartuja con datos dignos de admirar: entradas agotadas en menos de tres horas al salir a la venta, millones de visualizaciones en los directos previos, expectación en los cara a cara, seguimiento masivo de los pesajes y una legión de followers pendientes de cada detalle en sus perfiles de Instagram.

Los precios de las entradas han oscilado entre los 37 y los 190 euros, aunque la reventa se ha disparado en los últimos días hasta los 500 euros. Una muestra más del fenómeno fan que rodea a una cita que mezcla deporte, espectáculo y cultura de internet.

Diez combates y conciertos musicales

El evento arrancará a las 20.00 horas, en un horario pensado también para esquivar el calor previsto este sábado en Sevilla, y se prolongará hasta alrededor de las cuatro de la madrugada. Habrá diez combates como IlloJuan contra TheGrefg o La Parce contra Fabiana Sevillano, con jueces de diferentes países, además de actuaciones de artistas como Anuel AA, Juanes, Bad Gyal y Yandel.

Esa mezcla de boxeo, música en directo y nombres propios del mundillo de las redes gusta. Y mucho. Para sus seguidores, lo de este sábado en Sevilla se vive casi como una final del Mundial. O, al menos, como una final del mundo streamer. “Ayer fue España frente a Argentina; el sábado será España contra Colombia”, aseguró Fabiana Sevillano en la previa. Dicho queda. Que comience el combate.

Fuente: El Correo de Andalucía