Con la llegada del verano y el calor haciendo acto de presencia, sobre todo, en las horas centrales del día es importante disponer de sombra si queremos celebrar una comida o evento en nuestro jardín.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la carpa plegable de Livarno en un color azul marino por tan solo 87,99 euros.

¿Qué ofrece?

Cuenta con protección visual mediante 2 paredes laterales con prácticos cierres de velcro y un lado con ventana. Además, desde Lidl aclaran que se puede utilizar opcionalmente como pabellón semiabierto o como toldo. Cuenta con ganchos para colgar una lámpara o una guirnalda de luces.

Pero uno de los detalles que destaca de este producto es su montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable y patas telescópicas con botones que no se atascan para un ajuste sencillo de la altura.

Respecto al montaje, esta carpa cuenta con 4 vientos y 8 piquetas para una fijación segura. Además, la lluvia no será un problema dado a que es de material repelente al agua y resistente a los rayos UV. Tambén cuenta con ventilación en el techo para disipar el calor y el viento.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa plegable de jardín más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a esta carpa para jardín, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 87,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España