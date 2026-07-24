Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 24 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 10, 30, 36 y 47, y las estrellas 1 y 4.
El código del Millón ha sido el DSF83071.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
- Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
- Sigue la lacra de la okupación: otras tres viviendas en un barrio periférico de Castelló
- La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón
- Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
- Manzana Albinegra y 'nueva' Pérgola de Castelló: atención porque hay novedades importantes
- Bochorno y alertas en Castellón: la sensación de calor se dispara hasta los 47ºC
- María Collados Marzá y Nayra Luque Beltrán, reina y reina infantil de las fiestas de Castelló 2027