Última hora de los incendios en España, en directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.

El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

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Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

Fuente: El Periódico

El incendio forestal de La Cerollera (Teruel) sigue activo y afecta a unas 80 hectáreas El incendio forestal declarado en el término municipal de La Cerollera (Teruel) sigue activo este viernes y afecta a unas 80 hectáreas tras una noche de trabajos centrados en la contención de los flancos hacia la cabeza. El fuego se declaró ayer y obligó a cortar la carretera TE-53 entre los kilómetros 0 y 4, desde La Cañada de Verich, y a desplegar un amplio operativo terrestre y aéreo para frenar su avance. Según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), el fuego permanece activo y durante la noche han trabajado 9 brigadas terrestres del Gobierno de Aragón con 6 autobombas y un bulldozer, una brigada de refuerzo en incendios forestales (Brif), el director de extinción, con personal técnico del grupo de apoyo y del puesto de mando, y bomberos de la Diputación Provincial de Teruel con vehículo nodriza.

Dos de los incendios de Madrid siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la delegación del Gobierno central en la comunidad. Aunque la evolución de los incendios durante la noche no ha sido desfavorable, continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y se han desalojado el casco urbano de Aldea del Fresno y algunas urbanizaciones de la comarca. Los tres incendios activos en la Comunidad de Madrid, los de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y el iniciado en Almorox (Toledo) ha provocado el corte de la carretera M507, entre los kilómetros 28 y 36. Además, se ha restringido el tráfico en la M501, entre los kilómetros 42 y 59.

Castilla y León amanece con 9 fuegos activos y más de 1.500 evacuados entre Ávila y León Castilla y León amanece con 9 incendios activos, cuatro de gravedad, entre los que preocupa especialmente el de Burgohondo (Ávila), con tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio, una urbanización de El Tiemblo y núcleo de turismo rural, lo que ha motivado la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno central, junto con Madrid. El incendio abulense, que se declaró este miércoles, destaca por su especial virulencia, ya que en la tarde del jueves avanzó a una velocidad de 30 kilómetros en 40 minutos, y las llamas entraron en la Reserva Natural de Valle de Iruelas, donde habita una de las principales colonias de buitre negro, que ha quedado arrasada. El humo obligó a confinar los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, pero también a evacuar la urbanización La Atalaya en esta última localidad y un núcleo de turismo rural de Valle de Iruelas, junto con dos casas rurales y un camping, y por la noche se ha evacuado una residencia de mayores.

Controlado el incendio de Selas (Guadalajara) y extinguidos los de Mazarambroz y La Pueblanueva, en Toledo La pasada noche ha dado un respiro a la situación de los incendios forestales en toda Castilla-La Mancha, ya que entre la última hora de este jueves y la primera de este viernes ha quedado controlado el incendio en Selas (Guadalajara) y han sido extinguidos los de Mazarambroz y La Pueblanueva, ambos en la provincia de Toledo. El de mayor envergadura, el de Selas, del que se calcula que ha consumido unas 2.800 hectáreas de masa forestal-arbolada y obligó a la evacuación de seis municipios, quedaba controlado a 22.32 horas de este jueves. En cualquier caso, en el lugar continúan trabajando cuatro medios aéreos, con cuatro personas; cuatro medios de extinción terrestres, con 16 personas; y nueve personas más de personal interno.

Al menos 24 carreteras secundarias que están cortadas en España por los incendios La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que son, a esta hora del día, 24 las carreteras secundarias que están cortadas e "intransitables" en España a causa de los incendios, seis de ellas en la Comunidad de Madrid y quince en la provincia de Guadalajara. En concreto, según ha explicado la DGT en su boletín, las vías secundarias que están cortadas al tráfico en la Comunidad de Madrid son la M-206, en el entorno de Loeches; la M-501 y la M-541, en Pelayos de la Presa; la M-507 y M-540, en Villa del Prado; y la N-403, a su paso por el término municipal de San Martín de Valdeiglesias. En la provincia de Guadalajara, las quince carreteras cortadas están ubicadas en la Sierra Norte de la provincia; y también se ha limitado el acceso a vehículos en la TE-54, en La Cañada de Verich (Teruel); y en la A-475, a su paso por Villanueva de las Cruces (Huelva).

La Comunidad refuerza su red sanitaria por los incendios en la región con 600 camas disponibles La Comunidad de Madrid ha activado la coordinación con todos los hospitales y centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para garantizar la capacidad de respuesta ante la emergencia provocada por los tres incendios simultáneos registrados en la región. Así, se disponen de al menos de 600 camas hospitalarias plenamente disponible ante posibles necesidades de evacuación o derivación. Asimismo, el Hospital Enfermera Isabel Zendal se mantiene como centro de referencia para la gestión de contingencias y ampliación de la capacidad asistencial, según ha informado el Gobierno regional. En este momento, hay 119 pacientes ingresados, todos ellos estables, en el Hospital de La Poveda en Villa del Prado. Se encuentran atendido por 91 profesionales, incluyendo un psicólogo para prestar apoyo emocional.

El BOE publica la declaración de emergencia nacional en C. de Madrid y Ávila con Marlaska y la UME al frente El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Feijóo pide a las administraciones una respuesta "a la altura" ante los incendios: "Hay un gran riesgo para los vecinos" El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado un mensaje de ánimo a los afectados por los diferentes incendios forestales y ha advertido de que la compleja situación "requiere de una respuesta de las administraciones a la altura".

El fuego calcina ya 108.000 hectáreas, cuatro veces más que en la misma época del año pasado, según Aagesen Los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.