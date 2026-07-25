Un incendio en Granada obliga a evacuar a 73 menores y activa el envío de un aviso Es-Alert

El incendio forestal de Pinos del Valle, declarado este sábado en la provincia de Granada, ha obligado a confinar a los vecinos del municipio y a evacuar preventivamente a un centenar de personas de un campamento, entre ellas 73 menores. Además, otras dos personas han sido rescatadas ilesas de un cortijo cercano.

La dirección de extinción ha ordenado también el desalojo preventivo de los embalses de Rules y Béznar para asegurar la zona de cara al trabajo de los medios áreos del Infoca que operan en la zona, según el centro coordinador de emergencias 112.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, también director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), amplió a las 13:23 horas de este sábado la fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución de este incendio forestal declarado en Pinos del Valle, un núcleo del Valle de Lecrín cuya población, unos 640 habitantes, ha sido confinada.

Primeras llamadas por el incendio en Béznar

El 112 atendió sobre las 12:30 horas la primera de las numerosas llamadas que recibió alertando de un incendio en zona de monte próxima al embalse de Béznar.

Debido a la evolución del fuego, la Junta de Andalucía remitió un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos del área afectada para informar del incendio y dar la instrucción a la ciudadanía de Pinos del Valle de confinarse en sus viviendas.

Combaten por tierra y aire un incendio forestal próximo al pantano de Béznar (Granada) Efectivos del Plan Infoca combaten por tierra y aire un incendio forestal declarado al mediodía de este sábado en El Valle, próximo al pantano de Béznar (Granada), que debido a su evolución ha sido elevado a fase de emergencia, situación operativa 1. En las labores de extinción participan 54 efectivos terrestres y tres vehículos autobomba, a los que se suman desde el aire seis helicópteros y siete aviones -cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación-, según el Infoca. Según han indicado a EFE fuentes del centro coordinador de emergencias 112, ha sido sobre las 12:30 horas cuando varias personas han avisado de un fuego visible desde la GR3204, a la altura del kilómetro 8. Hasta el lugar se han desplazado, además del Infoca, efectivos de los bomberos, las policías autonómica y local y la Guardia Civil, según el 112. El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en su perfil de la red social X que la evolución del incendio ha llevado a elevarlo a la fase de emergencia, situación operativa 1. Esta fase se refiere a los incendios que, pudiendo ser controlados con los medios de intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas, bienes o el medioambiente que estén o que puedan verse amenazados. Sanz recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en la vivienda y evitar la zona del incendio.

Amplio dispositivo terrestre y aéreo del Infoca

El incendio está siendo combatido por tierra y aire por un amplio dispositivo integrado por 54 efectivos terrestres, tres autobombas, seis helicópteros (uno ligero, tres semipesados y dos pesados) y siete aviones (cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación).

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También se ha activado a los bomberos de Granada y del consorcio provincial, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta, al Grupo de Emergencias de Andalucía, a la Policía Local, a Protección Civil de Ogíjares y de Lanjarón y a mantenimiento de la vía.

Fuente: El Correo de Andalucía