Dos de los radares que más multan en España están en Castellón: Más de 33.000 sanciones en un año y esta es su ubicación

La velocidad sigue saliendo cara en las carreteras españolas. Los radares de la Dirección General de Tráfico recaudaron durante 2025 una cifra récord de 246,8 millones de euros, un 14% más que el año anterior, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Entre los dispositivos más activos del país aparecen dos situados en la provincia de Castellón.

Ambos radares se encuentran en la AP-7. El primero está instalado en el kilómetro 356 y formuló 17.220 denuncias durante 2025, frente a las 16.704 registradas en 2024. El segundo se localiza en el kilómetro 390 y alcanzó las 16.555 sanciones, muy por encima de las 11.716 contabilizadas el año anterior.

Mapa que muestra la ubicación del radar en la AP-7 kilómetro 390.

Aumentan las multas en los dos puntos

El radar situado en el kilómetro 356 incrementó su actividad en 516 denuncias, lo que supone una subida aproximada del 3,1%. Mucho más acusado fue el crecimiento en el kilómetro 390, donde se tramitaron 4.839 multas más que en 2024, un aumento superior al 41%.

En conjunto, estos dos cinemómetros de la AP-7 acumularon 33.775 denuncias por exceso de velocidad durante el último ejercicio, una cifra que les permite entrar en la lista de los 50 radares que más sancionan de toda España.

Mapa que muestra la ubicación del radar en la AP-7 kilómetro 356.

Más de 11,8 millones de euros en multas en Castellón

El informe también recoge que las sanciones de tráfico generaron en la provincia de Castellón unos ingresos totales de 11.824.670 euros en 2025, frente a los 11.313.610 euros del año anterior. La recaudación aumentó, por tanto, un 4,51%.

Sin embargo, los ingresos procedentes exclusivamente de multas por exceso de velocidad descendieron ligeramente. En 2025 alcanzaron los 5.636.743 euros, mientras que en 2024 habían ascendido a 5.802.587 euros, lo que representa una caída del 2,85%.

De este modo, las sanciones por velocidad representaron cerca de la mitad de todo el dinero recaudado mediante multas de tráfico en las carreteras de la provincia.

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Ubicación de los radares fijos en la provincia. / Mediterráneo

El radar que más multa está en Valencia

El dispositivo más activo del país se encuentra también en la Comunitat Valenciana. Está instalado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, en Valencia, y formuló 90.766 denuncias durante 2025. Y en segunda posición aparece el radar del kilómetro 7 de la CV-905, en la provincia de Alicante, con 72.557 multas.