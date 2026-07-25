La Sagrada Familia esconde un “héroe invisible”: el adhesivo que une piedra y acero en sus torres más complejas

Uno de los grandes secretos sobre la construcción de la Sagrada Familia ha quedado al descubierto: las seis torres centrales se han construido usando los productos adhesivos de Loctite. Esta tecnología ha permitido la construcción de las torres mediante paneles de piedra tesada, que une la piedra y el acero. Así, el sistema aumenta la precisión y la velocidad de ejecución.

Cabe destacar que no se trata del tradicional 'Super Glue' que se utiliza para unir objetos cuotidianos, sino que es un producto diseñado especialmente para la obra de Antonio Gaudí.

También en el Bruj Khalifa o la Gran Muralla China

Las emblemáticas torres de la Sagrada Familia han supuesto uno de los mayores retos estructurales de la construcción y, ahora, la empresa de los famosos pegamentos Loctite, Henkel, ha revelado su colaboración con los constructores de la basílica mediante la tecnología adhesiva avanzada que han diseñado exclusivamente para ellos, el Loctite EA 9497.

De esta forma, desde Henkel han hablado en su página web sobre el papel clave del Loctite. Lo consideran "el héroe invisible en el sistema de construcción modular que ha hecho posible culminar uno de los hitos más complejos de la arquitectura contemporánea".

Los productos de Henkel también se han utilizado en labores de construcción o reconstrucción de otros proyectos de máxima exigencia como el Bruj Khalifa o la Gran Muralla China.

Con todo, cabe subrayar que el apoyo del proveedor de adhesivos va más allá del pegamento: durante más de 10 años, han aportado ensayos, validaciones, soporte técnico especializado y un suministro continuo adaptado a la evolución no lineal de las obras. Este es el caso de la Sagrada Familia, cuyo modelo de financiación basado en las aportaciones de los visitantes implica una planificación variable en el tiempo de construcción. Esto, a su vez, requiere que la producción y la logística de Henkel sea también altamente flexible para poder respaldarlos en todo momento.

Asegurar la resistencia

Detrás de las espectaculares torres existe un elemento que no se percibe a simple vista: el adhesivo que une la piedra y el acero de sus paneles, y que permite que ambos materiales funcionen como una única estructura.

Para pegarlo, se aplica en estado líquido para que el adhesivo se adapte perfectamente a la superficie de contacto. Una vez aplicado empieza un proceso determinante: la solidificación. Esto se hace mediante un proceso de curado controlado que dura aproximadamente 24 horas, período durante el cual las piezas permanecen en condiciones térmicas estables.

Es esencial que la fase de curación se lleve a cabo correctamente porque la proximidad de la Sagrada Familia al mar -unos tres kilómetros- supone una exposición constante a un ambiente salino que favorece la corrosión. A ello se suma la elevada humedad de la capital catalana durante gran parte del año, normalmente entre el 65% y el 75%. En esta línea, también afectan las variaciones significativas, ya que se puede pasar de los 5ºC en invierno a más de 30ºC en verano, generando ciclos continuos de dilatación y contracción. Otro aspecto importante viene de las vibraciones constantes de las líneas del metro que pasan por debajo y que se transmiten a la estructura.

Por tanto, para asegurar la resistencia de esta parte de la construcción se han utilizado 24 toneladas de Loctite, con un consumo medio cerca a los 30 kilogramos por cada uno de los 826 paneles y más de 2.100 elementos de piedra que conforman la basílica.

Culminación de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família. / Zowy Voeten

Un proceso hasta 10 veces más rápido

Este sistema, que hace realidad la visión de Gaudí, ha permitido acelerar los procesos hasta 10 veces más frente a métodos tradicionales. La unión entre las estructuras lograda con esta tecnología puede superar cargas equivalentes a hasta 100.000 personas por metro cuadrado. Esta capacidad es necesaria para sostener la gran cruz de la torre de Jesucristo -la más alta del conjunto-, ya que la estabilidad de la cruz depende de la solidez de la estructura que la soporta.

De esta forma, el Loctite EA 9497 ha demostrado un rendimiento fiable en condiciones especialmente exigentes y aporta el equilibrio esencial entre rigidez y flexibilidad.

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De izquierda a derecha: Begoña Cantera, responsable del proyecto en Henkel; Adrian Orbea, Presidente de Henkel Ibérica; Xavier Martínez, Director General de la Sagrada Familia; y Jordi Faulí, Arquitecto director de la Sagrada Familia, frente a la Basílica en Barcelona. / Henkel

La colaboración entre Henkel y la Sagrada Familia ha demostrado que la innovación del siglo XXI puede adaptarse a una obra iniciada hace más de 140 años respetándola y manteniendo la visión original de su arquitecto. Tal y como lo ha explicado el presidente de Henkel Ibérica Adrian Orbea: “La Sagrada Familia es un ejemplo inspirador de lo que puede lograrse cuando una visión ambiciosa se une con experiencia tecnológica. Este proyecto pone de manifiesto cómo la innovación y la colaboración siguen impulsando el progreso”.

Fuente: El Periódico