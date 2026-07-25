Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaDesaparecido en CastellónPolémica okupaciónMapa de incendiosJavi Valle en el MundialFichaje Villarreal
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Las condiciones de la noche ofrecen una "oportunidad" para controlar los fuegos de Madrid

Más de 60.000 personas, la mayoría de municipios de la sierra oeste madrileña, han sido evacuadas de sus casas o confinadas

Pedro Sánchez se desplazará este sábado a la zona afectada

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas, que dependerán del régimen de vientos que se den en las próximas horas. El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.

Mapa de incendios en España.

El viernes cerró con más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

Noticias relacionadas y más

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

La Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, no acudir a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
  2. Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
  3. Sigue la lacra de la okupación: otras tres viviendas en un barrio periférico de Castelló
  4. La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón
  5. Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
  6. Manzana Albinegra y 'nueva' Pérgola de Castelló: atención porque hay novedades importantes
  7. Bochorno y alertas en Castellón: la sensación de calor se dispara hasta los 47ºC
  8. María Collados Marzá y Nayra Luque Beltrán, reina y reina infantil de las fiestas de Castelló 2027

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

Nayra Luque Beltrán, una reina infantil de Castelló 2027 que siempre ha vivido las fiestas a tope. Sus imágenes más entrañables

Nayra Luque Beltrán, una reina infantil de Castelló 2027 que siempre ha vivido las fiestas a tope. Sus imágenes más entrañables

Mercadona ya tiene fecha de apertura en l’Alcora: así será el nuevo supermercado y su transformación urbana

Mercadona ya tiene fecha de apertura en l’Alcora: así será el nuevo supermercado y su transformación urbana

El TSJCV reclama más jueces y mejores infraestructuras judiciales en Castellón

El TSJCV reclama más jueces y mejores infraestructuras judiciales en Castellón

Benicàssim abrirá el Centro de Día con 40 plazas este año y sumará el cupo municipal en 2027

Benicàssim abrirá el Centro de Día con 40 plazas este año y sumará el cupo municipal en 2027

El Villarreal busca portero ante la salida de Tenas y la falta de acuerdo, por ahora, con el Leipzig por Gulácsi

El Villarreal busca portero ante la salida de Tenas y la falta de acuerdo, por ahora, con el Leipzig por Gulácsi

Castellón intensifica los controles ante la "explosión" de vertederos ilegales: de cámaras a drones

Castellón intensifica los controles ante la "explosión" de vertederos ilegales: de cámaras a drones

Capla Festival anuncia su cartel definitivo: un auténtico ‘fiestival’ con Loquillo, Miss Caffeina, OBK y apoyo a Los Romeos

Capla Festival anuncia su cartel definitivo: un auténtico ‘fiestival’ con Loquillo, Miss Caffeina, OBK y apoyo a Los Romeos
Tracking Pixel Contents