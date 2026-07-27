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INCENDIOS EN ESPAÑA

Entre un 10% y un 30% de las personas que sufren una intoxicación por monóxido de carbono pueden desarrollar un síndrome neurológico tardío

Deterioro cognitivo, alteraciones de la marcha o cambios de personalidad semanas después del episodio agudo, son algunas de las secuelas, advierten los médicos

El incendio de Madrid desde Navas del Rey.

El incendio de Madrid desde Navas del Rey. / DAVID RAW

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Nieves Salinas

Entre un 10% y un 30% de los pacientes que sufren una intoxicación por monóxido de carbono pueden desarrollar un síndrome neurológico tardío, con deterioro cognitivo, alteraciones de la marcha o cambios de personalidad semanas después del episodio agudo. Así se advierte en un artículo publicado este lunes en la revista 'Actualización en Medicina de Familia' de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC).

Entre las consecuencias inmediatas de los grandes incendios como los que estos días padece España, el artículo destaca el incremento de las intoxicaciones por inhalación de humo, las lesiones de la vía aérea, las quemaduras y las afecciones oculares provocadas por el humo y las partículas en suspensión. También, las agudizaciones de enfermedades respiratorias crónicas, y, a medio y largo plazo, el incremento de crisis de ansiedad, ansiedad patológica y trastorno por estrés postraumático en la población afectada por los grandes incendios.

Principal causa de muerte

Firmado por los médicos de familia José Luis Ramón Trapero, Lucas Matute Zigarán e Ibon Mendiolagaray Bilbao, el artículo destaca que la intoxicación por monóxido de carbono es la principal causa de muerte inmediata en los incendios. Junto a la lesión por inhalación de humo, constituyen dos de las principales urgencias que deberá reconocer el conjunto de facultativos.

Uno de los mensajes más relevantes es que una pulsioximetría normal -la medición con un pequeño aparato, llamado pulsioxímetrono, que indica que la cantidad de oxígeno en la sangre de una persona sana es adecuada, situándose habitualmente entre el 95% y el 100%- no descarta una intoxicación grave por monóxido de carbono.

Explican los autores del artículo que esta técnica convencional no diferencia la carboxihemoglobina de la oxihemoglobina. Por eso, defienden la incorporación de pulsicooxímetros o gasometría en los centros de salud cuando sea posible, para identificar precozmente estas intoxicaciones, iniciar el tratamiento y decidir con mayor precisión qué pacientes requieren una derivación hospitalaria urgente.

Exploración clínica

Asimismo, recuerdan que la exploración clínica continúa siendo determinante para sospechar una lesión por inhalación de humo. La presencia de hollín en la orofaringe, vibrisas nasales quemadas, esputo carbonáceo, disfonía o estridor "deben alertar al médico de familia" sobre una posible afectación de la vía aérea que requiere una actuación urgente.

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En el ámbito respiratorio, alertan del aumento de las agudizaciones de patologías respiratorias crónicas, así como del desarrollo de hiperreactividad bronquial, bronquiectasias o limitación crónica al flujo aéreo en pacientes expuestos a los incendios. Del mismo modo, las consultas de Atención Primaria deberán atender con mayor frecuencia irritaciones oculares, queratoconjuntivitis y otras lesiones derivadas de la exposición al humo y las cenizas.

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Fuente: El Periódico

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