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Un incendio en Barcelona obliga a confinar a unas 3.300 personas

Nueve dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas

Incendios forestales en España, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos y carreteras cortadas

Incendio en Canyelles

Incendio en Canyelles / Bomberscat

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Germán González

Desde las cinco de la tarde los bomberos de la Generalitat trabajan para apagar un incendio forestal en la zona de Canyelles, en la provincia de Barcelona. Han enviado nueve dotaciones terrestres y dos aéreas para contener las llamas.

Además, como medida de autoprotección para garantizar la seguridad de la población mientras los servicios de emergencia trabajan, Protección Civil ha enviado un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento del núcleo urbano de Canyelles y de las urbanizaciones cercanas de Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles y Califòrnia.

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Según Protección Civil esta orden de confinamiento por el incendio forestal de Canyelles afecta a una población estimada de 3.298 personas, entre el núcleo urbano y las urbanizaciones afectadas.

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Fuente: El Periódico

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