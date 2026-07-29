El tarjetón de boda de Gabriela Bravo y Ximo Puig
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Con una ilustración de la artista y amiga de la pareja Carmen Calvo y el popular verso «El amor es como el mar: se ve el principio, nunca el final», Gabriela Bravo y Ximo Puig invitan a sus amistades a su boda, que se celebrará el 12 de septiembre en la playa de Oliva. La pareja convoca a sus familiares y amigos a «una fiesta por el amor», el mismo que nació durante los largos debates y las tensas reuniones del Consell del Botànic, ella como consellera y él como president.
Fuente: Levante - EMV
- El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
- Una carnicería de Onda: 'Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento
- El incendio de la Vall d'Uixó contiene el crecimiento, pero preocupa el humo: 'No hay que bajar la guardia
- Un rebrote del fuego en Artana complica la tarde en el incendio forestal: 'Se está trabajando bien
- Así está el incendio de la Vall d'Uixó: las últimas informaciones de los bomberos
- Milagro' en Artana: El pastoreo salva a 227 reses rodeadas por el fuego
- Máxima preocupación en Onda: el fuego avanza hacia la ermita de Santa Bárbara
- Un pueblo de Castellón vuelve tres siglos atrás en el tiempo para revivir su independencia