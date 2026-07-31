Enrique Roviralta, médico en Ceuta: "La situación es dantesca y las urgencias están desbordadas"

El Sindicato Médico de Ceuta pedía este jueves la intervención estatal por la emergencia sanitaria que vive la ciudad autónoma debido a la llegada masiva de inmigrantes "una circunstancia que se une a las graves carencias estructurales que arrastra el sistema sanitario local". Este viernes, en conversación con EL PERIÓDICO, su presidente, el doctor Enrique Roviralta, habla de una "situación claramente dantesca".

"Es un poco la sensación, ahora ya hablo de percepción de la ciudadanía, de orfandad por parte del Estado, de incertidumbre, de caos, y de sentirnos españoles de segunda. Y somos 80.000 españoles aquí que estamos a la deriva", se queja el médico cuando describe lo que se está viviendo en su ciudad con la llegada de 49.000 personas desde el fin de semana pasado, según fuentes de la Guardia Civil.

Urgencias desbordadas

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, que según medios locales ha atendido a más de 300 personas durante la jornada de este jueves marcada por la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad, está "absolutamente desbordado", añade el presidente del sindicato que, además, pone en duda el refuerzo sanitario que el Ministerio de Sanidad, a través del INGESA, planea para la ciudad durante estos días.

"Habrá que hacer lo que se llama un triaje y atender al primero más grave y después, al segundo", señala el médico

"Lo único que han hecho es suspender los permisos de los médicos y decir que tengamos el teléfono operativo. Protocolos no existen. Hasta el momento no nos han dado ninguno. Habrá que hacer lo que se llama un triaje y atender al primero más grave y después, al segundo. Y es que no queda otra. Y tuvimos una situación similar en 2021 -cuando la ciudad vivió otra gran crisis fronteriza- y hubiera dado tiempo a tener un protocolo de atención", asegura el doctor Roviralta.

20.000 radiografías

"Si la cosa se mantiene como ahora, con una calma tensa, con 50.000 personas, de los cuales la mitad pueden ser menores y habrá que hacerles radiografías. ¿Cómo se hacen 20.000 radiografías para detectar si son menores?", se pregunta el médico. A nivel médico, fundamentalmente, se están encontrando "traumatismos, lesiones de nado, algún síndrome de hipotermia. Ayer una enfermera militar me mandó una foto con un bebé de un mes en un flotador", relata.

La ciudad describe el médico, está ahora sumida en el caos. Con miles de personas deambulando. "Los vi anoche durmiendo en la calle. Los negocios están todos cerrados. Ellos (los migrantes) no quieren meterse en un polideportivo. No han venido a eso. Habría que preguntarles qué les han prometido o qué les han dicho", señala Roviralta.

"Llueve sobre mojado"

Advierte que no es una situación nueva. Que la presión sanitaria sobre la ciudad autónoma es insostenible desde hace tiempo. "Llueve sobre mojado. Hay que recordar que estamos en verano, con un 50% de plantilla. Estamos también en la Operación Paso del Estrecho. Y todos los años lo recordamos", critica el presidente del sindicato que, dice, lleva dos semanas denunciando que ya habían pasado 2.000 personas a nado. "Y que esta situación podía tornar en lo que ha tornado. Curiosamente, a las dos horas vino la avalancha y el reventón tras la frontera", insiste.

Dice el doctor Enrique Roviralta que ahora lo que más le preocupa "es el futuro". Y vuelve a cuestionar los refuerzos del INGESA en la ciudad ante la crisis que se vive. "Ridículos. Cuando no hay diálogo, no hay escucha, pues pasa al final lo que ocurrió", censura.

Difícil cobertura

Critica, también, que, en junio, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, defendiera que Ceuta "no es ya zona de difícil cobertura", y anunciara una OPE con 396 plazas, en respuesta a las críticas del PP sobre la falta de personal y la no aplicación de los incentivos en la ciudad autónoma. "Habría que preguntarle al secretario de Estado y a Mónica García: '¿Y ahora qué?'", concluye el presidente del sindicato médico.

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En julio, el Grupo Parlamentario Popular llevaba al Congreso el debate sobre la situación en Ceuta y la negativa de Sanidad a considerar la ciudad como zona de difícil cobertura en base a denuncias del Sindicato Médico de Ceuta sobre las "vacantes de facultativos" y las dificultades para atraer especialistas.