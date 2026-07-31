Naciones Unidas afirma que El Niño podría adquirir una intensidad "muy fuerte": "Será como echar leña al fuego en un planeta en llamas"

Hace tan solo unas semanas, la comunidad científica advertía que el El Niño había llegado. A mediados de junio, los registros indicaron "de forma inequívoca" que este fenómeno climático natural ya se estaba gestando en las lejanas aguas del Pacífico ecuatorial. Ahora, apenas un mes y medio más tarde, la Organización Meteorológica Mundial lanza otro mensaje de aviso. Y es que, según indican los modelos, este fenómeno "sigue intensificándose" y es muy probable que entre agosto y octubre adquiera una magnitud "muy fuerte". De confirmarse, los expertos advierten que este fenómeno acelerará aún más el calentamiento global y dejará "temperaturas superiores a lo normal en todo el mundo" en los próximos meses. Y con ello, también un mayor riesgo de fenómenos extremos como sequías, inundaciones, lluvias torrenciales y más peligro de incendios en distintas zonas del globo.

"El Niño ya no está a la vuelta de la esquina, sino que ha entrado en casa y ha subido la calefacción. Y esto es solo el calentamiento" António Guterres — Secretario general de Naciones Unidas

"El Niño ya no está a la vuelta de la esquina, sino que ha entrado en casa y ha subido la calefacción. Y esto es solo el calentamiento. El episodio de El Niño se está intensificando, echando más leña al fuego de un planeta en llamas, abrasado por sofocantes cúpulas de calor, incendios forestales apocalípticos y océanos excepcionalmente cálidos", advierte António Guterres, secretario general de Naciones Unidas tras la publicación de estos datos. Y es justamente por esta "señal de alarma" que, una vez más, Guterres insiste en señalar los "responsables de esta crisis". "Los combustibles fósiles están avivando las llamas. Debemos detener su expansión, porque más carbón, petróleo y gas conllevarán un futuro aún más inflamable. Si no actuamos para proteger a las personas y atajar la crisis de raíz, los peligros serán aún más mortíferos", sostiene el mandatario en una declaración hecha pública este viernes.

"Este episodio de El Niño se desarrolla en un contexto donde el contenido calorífico de los océanos ha alcanzado ya umbrales sin precedentes y donde, además, estamos viviendo un aumento inédito de las temperaturas" Celeste Saulo — Organización Meteorológica Mundial

Hace meses que la comunidad científica explica el peligro que supone la llegada de este fenómeno natural y cíclico en un clima ya alterado por el cambio climático. Sobre todo si tenemos en cuenta que, tras décadas de análisis, sabemos que El Niño produce un incremento de la temperatura global que, en este caso, se suma a la tendencia de temperaturas al alza causada por el calentamiento global. "Este episodio de El Niño se desarrolla en un contexto donde el contenido calorífico de los océanos ha alcanzado ya umbrales sin precedentes y donde, además, estamos viviendo un aumento inédito de las temperaturas", afirma Celesta Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial al explicar que, según apuntan los modelos, la suma de ambos fenómenos podría dar lugar a temperaturas "muy por encima de la media" y hasta "de récord" a escala global durante los próximos meses.

Efectos extremos

Este ciclo, además, también se asocia con la aparición de extremos climáticos en distintas partes del mundo. En algunas partes del sur de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central, El Niño se asocia con un aumento del riesgo de lluvias torrenciales y de inundaciones. En otros, como en Centroamérica, el norte de Sudamérica, el Caribe, Australia, Indonesia y partes del sur de Asia, estos episodios suelen vincularse con condiciones de sequía. En España, así como en el conjunto de Europa, los mayores estudios realizados hasta la fecha afirman que aún no hay indicios claros sobre qué tipo de fenómenos podría impulsar El Niño. Algunos modelos apuntan que, en los casos más extremos, este fenómeno podría no solo aumentar las temperaturas durante todo el periodo de su recorrido sino también aumentar el riesgo de lluvias torrenciales durante el otoño en partes del litoral Mediterráneo.

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"Gobiernos y comunidades tienen ahora la oportunidad de anticipar riesgos y actuar antes de que se manifiesten los impactos de este fenómeno. Las decisiones que tomemos hoy determinarán las consecuencias que experimentaremos mañana"

Naciones Unidas afirma que, ante estas previsiones, todos sus técnicos están "intensificando la movilización de los servicios de información y de apoyo" para ayudar a los países afectados por estos fenómenos a "anticipar y minimizar los efectos de El Niño". Con este fin, explican, se están celebrando reuniones informativas periódicas entre países y entidades humanitarias con el fin de apoyar las actividades de preparación y gestión de riesgos. "Gobiernos y comunidades tienen ahora la oportunidad de anticipar riesgos y actuar antes de que se manifiesten los impactos de este fenómeno. Las decisiones que tomemos hoy determinarán las consecuencias que experimentaremos mañana", defiende Saulo ante la publicación de estos nuevos datos.