Lucía Álvarez, que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica: "El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera"

El recorrido académico de Lucía Álvarez Muñiz, de 26 años, no deja indiferente a nadie. Fue una de las mejores estudiantes de la PAU de hace ocho años, al sacar un 13,75 sobre 14. Esa gran nota le permitió estudiar el grado de Medicina en la Universidad de Oviedo, hacer el MIR en 2025 y acabar trabajando hoy en día en el HUCA, en el servicio de Aparato Digestivo.

La PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) entonces se llamaba EBAU. Era su segundo año con esa denominación. Lucía Álvarez superó los exámenes con un rotundo éxito: en la fase general sacó un 9,5, obteniendo la impecable nota final de 13,75 sobre 14 sumando la fase específica, en la que le ponderaron las asignaturas de Biología y Química para entrar en Medicina.

La ovetense todavía recuerda aquella llamada de teléfono en la que le comunicaron que había rozado la nota máxima: "Estaba entrenando a atletismo y vi una llamada de un número muy largo. Era la Vicerrectora de Estudiantes para darme el resultado". Estalló de alegría.

Lucía Álvarez Muñiz, en Oviedo / Fernando Rodríguez / LNE

Familia de médicos

La nota de corte en 2018 para estudiar Medicina en la Universidad de Oviedo era de 12,8, por lo que Lucía entró sin problemas. Entonces, la joven no tenía tan claro si matricularse o no en Medicina. "Me gustaban mucho también las matemáticas. Pero ahora puedo decir que fue un acierto total haber estudiado Medicina. Me encanta", afirma. En su casa, son tres médicos y otro más está en camino. "Mi madre y mi hermana mayor son médicas. Y mi hermano pequeño está en tercero de carrera", aclara.

Tras graduarse en Medicina, Lucía Álvarez hizo el MIR el año pasado y actualmente está haciendo la residencia en aparato digestivo en el HUCA. ¿Y por qué esta especialidad? "Me parece la más completa. Tiene parte médica y técnicas. Engloba todo lo que quería. Y el HUCA tiene uno de los mejores servicios de España", explica.

Quiere quedarse en Asturias y en el HUCA

La ovetense, que escogió quedarse en Asturias, habla maravillas del Hospital Universitario Central de Asturias. "Es una infraestructura nueva y es una pasada. Las posibilidades son infinitas. Tenemos que ser conscientes de la calidad de la sanidad española y del buen hospital que tenemos en la región", defiende. Lucía aspira a quedarse en Asturias y en el HUCA: "Elegí quedarme, porque adoro mi tierra".

Echando la vista atrás, a hace ocho años, la médica asturiana asegura que, durante la preparación de la PAU, nunca dejó de lado el resto de aspectos de su vida. "Yo era responsable, estudiaba, pero también hacía atletismo, quedaba con amigas... No tengo el recuerdo de haberme matado a estudiar. Está claro que estudié, porque esa nota no se saca sola. Pero el volumen de estudio del Bachillerato y de la PAU no era nada comparado al nivel de la carrera", remata.