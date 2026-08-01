Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso

Lidl vuelve a lanzar una de las ofertas más atractivas para el hogar con un producto que combina dos funciones en un solo aparato. Se trata del ventilador de techo con lámpara LED por solo 31,99 euros, un modelo que destaca por su funcionamiento silencioso, su bajo consumo y su capacidad para utilizarse durante todo el año.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este ventilador es su giro reversible, una función que permite adaptar el sentido de las aspas según la estación. En verano genera un flujo de aire refrescante, mientras que en invierno ayuda a repartir de forma más uniforme el aire caliente acumulado en el techo, mejorando el confort de la estancia.

Además, dispone de tres niveles de velocidad, lo que permite ajustar la intensidad del flujo de aire según las necesidades de cada momento.

Ventilación e iluminación en un solo aparato

Este modelo incorpora una lámpara LED de luz blanco cálido, pensada para iluminar la habitación con un consumo reducido y una larga vida útil.

Su diseño combina una carcasa metálica con acabado en níquel mate y una pantalla de opalina, mientras que las aspas pueden montarse en color blanco o con acabado efecto madera, ofreciendo dos opciones estéticas para adaptarse a diferentes estilos de decoración.

Silencioso y fácil de utilizar

Otro de sus puntos fuertes es su rotor de giro lento y silencioso, diseñado para refrescar la estancia sin generar un ruido molesto, por lo que resulta adecuado para salones, dormitorios o despachos.

El ventilador incorpora dos tiradores independientes, uno para controlar la iluminación y otro para el funcionamiento del aparato, facilitando su uso diario. Además, incluye el material necesario para el montaje.

Ventilador de techo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de ventilador e iluminación LED, el funcionamiento reversible para verano e invierno y un precio de solo 31,99 euros apunta a que este ventilador de techo será uno de los productos más demandados de Lidl desde mañana. Todo indica que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con una solución práctica, silenciosa y de bajo consumo para mejorar el confort del hogar durante todo el año.

Fuente: La Nueva España