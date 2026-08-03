Esta es la playa de Castellón donde María Becerra se dio un baño tras actuar en el Arenal Sound

María Becerra ha encontrado en la costa de Castellón el lugar perfecto para desconectar durante unos días de su intensa gira. Tras actuar el jueves 30 de julio en el Arenal Sound de Burriana, la estrella argentina aprovechó su estancia en la provincia para acercarse hasta una de las playas más conocidas.

La cantante eligió concretamente la playa del Gurugú, en el Grau de Castelló, donde disfrutó del mar y de una espectacular puesta de sol antes de retomar sus próximos compromisos profesionales.

María Becerra disfruta del atardecer en el Gurugú

«Una pequeña parada en medio de la gira para disfrutar de las hermosas playas de Castellón», escribió la artista en una publicación compartida con sus millones de seguidores.

En las fotografías, María Becerra aparece posando en bikini sobre la arena, rodeada de palmeras y con el sol cayendo sobre el Mediterráneo. La sesión fue realizada en las inmediaciones del chiringuito Bocana, uno de los establecimientos instalados durante el verano en esta zona del litoral castellonense.

La publicación ha tenido una enorme repercusión entre sus seguidores y ya roza el millón de ‘me gusta’ en Instagram, además de acumular miles de comentarios.

La visita se produjo después de que María Becerra se convirtiera en una de las grandes protagonistas de la jornada inaugural del Arenal Sound. La cantante argentina actuó el jueves en una noche en la que también estaban programados artistas como Myke Towers, La Pantera, MVRK, Pignoise o Ptazeta.

Así es la playa elegida por María Becerra

La playa del Gurugú tiene aproximadamente un kilómetro de longitud y una anchura media de 140 metros. Se extiende entre el cruce del Camino de la Plana y la desembocadura del río Seco.

Su amplitud y su nivel de ocupación medio permiten disfrutar del baño y de la arena con mayor tranquilidad que en otros puntos más concurridos de la costa castellonense. Además, dispone de instalaciones deportivas, parques infantiles y diferentes servicios para pasar una jornada completa junto al mar.

Durante los meses de verano se instalan varios chiringuitos en los que tomar algo durante el día o disfrutar de las noches frente al Mediterráneo. La playa también ofrece alquiler de hamacas y parasoles y cuenta con la Q de Calidad Turística. Como curiosidad, a espaldas de la playa se localizan las instalaciones utilizadas como aeródromo y sede del Aeroclub Castellón.

La cercanía con el Grau de Castelló completa la oferta gracias a sus numerosos restaurantes, terrazas y establecimientos de ocio. Un entorno que también ha conseguido conquistar a María Becerra, una de las artistas latinas con mayor proyección internacional.