Las Harley de la escolta policial del papa Benedicto XVI en València están a la venta en Wallapop

De la escola papal a un anuncio de Wallapop. En internet se puede encontrar de todo, incluso las tres Harley-Davidson Road King que, según un anuncio publicado en esta aplicación de segunda mano, fueron traídas desde Estados Unidos para formar parte del dispositivo de escolta al papa Benedicto XVI durante su visita en 2006 a la ciudad de València.

Las motos "versión police" mantienen su equipación original, que incluye luces, sirenas y el logotipo policial. Según indica la oferta, las tres Harleys funcionan perfectamente, han estado resguardadas en un garaje y su kilometraje varía entre 6.000 y 9.000 kilómetros.

Las motocicletas están a la venta por 17.000 euros de forma individual o en lote a 15.000 euros cada una, aunque el vendedor menciona que el precio es negociable. Según el anuncio en Wallapop, las tres motos se entregan en buen estado de funcionamiento y con la ITV recién pasada, válida por dos años.

El anuncio ha generado un gran interés; ya cuenta con más de 3.500 visualizaciones y más de 200 usuarios han guardado la publicación en sus favoritos. Es una opción para coleccionistas o para quienes deseen desvinilarlas y ponerlas a rodar legalmente.

Las motocicletas Harley Davidson de la policía local de Valencia. / Archivo

Hay que darlas de alta

No son unas motos de segunda mano cualquiera; estas motocicletas deben contar con seguro y documentación en regla antes de circular. Como indica el anuncio, es necesario darlas de alta, ya sea que estén en baja temporal o en baja definitiva. El comprador deberá exigir una serie de requisitos para ponerlas en circulación.

Aunque el propio vendedor reconoce que deberán retirarse los adhesivos de "policía local" y las luces azules, ya que el Reglamento General de Vehículos prohíbe el montaje y la utilización de estas señales en vehículos que no sean prioritarios.

Dispositivo policial

Durante la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006, unos 8.000 agentes de distintos cuerpos de seguridad formaron el dispositivo policial, coordinado por el Ministerio del Interior, para proteger al pontífice y a más de un millón de peregrinos.

Estas motos son tres de las ocho adquiridas por 82.900 euros en 2006 por el Ayuntamiento de València durante la gestión de Rita Barberá. Los vehículos fueron comprados para el dispositivo de escolta papal del V Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró en València los días 8 y 9 de julio de 2006.

De todas ellas, una se quedó en el Museo de la Policía Local de València, otra se rompió durante el operativo y las seis restantes fueron subastadas por el Consorcio en 2018, con un precio de salida de 8.900 euros por unidad. La empresa Litoturia S.L. fue la que adquirió las seis motocicletas Harley Davidson, con un desembolso total de 63.761 euros.

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Ahora, más de dos décadas después de su fabricación, tres de esas motocicletas Harley Davidson están a la venta en internet por un propietario particular.

Fuente: Levante - EMV