Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la butaca plegable para terraza más barata del mercado: por solo 9,99 euros
Ligera, fácil de transportar y desplegable rápidamente
Daniel Cid
Ahora que el buen tiempo ya está aquí es el momento de relajarse al sol y al calor y desconectar de la mejor forma posible. Por ello, te recomendamos ir corriendo a Action a conseguir la silla de camping plegable Froyak.
Una silla muy cómoda que además puedes plegar en segundos y no te ocupará espacio a la hora de guardarla o si la quieres llevar en el coche.
¿Qué ofrece?
Se trata de una butaca fácil de llevar y tan resistente como cómoda. Es perfecta para la playa, el camping o para ir a pescar.
Relájate fácilmente en cualquier lugar con esta silla plegable de Froyak. Ideal para la playa, el camping o ir de pesca. Ligera, fácil de transportar y desplegable rápidamente. La silla es cómoda y resistente, ya que puede soportar hasta 110 kg.
Esta silla está disponible en gris, verde y negro.
Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos.
Y es que En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo. Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro!
Precio
Pero, volviendo a esta butaca plegable de Action, la puedes conseguir en cualquier tienda de la marca o, también, a través de la página web por tan solo 9,99 euros.
Fuente: La Nueva España
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