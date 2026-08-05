La polémica suspensión de las fiestas que enfrenta a todo un pueblo de 59 vecinos: "Un pueblo sin juventud es un pueblo sin vida"

La celebración de las fiestas patronales ha abierto una fuerte polémica en Fombuena, un pequeño municipio zaragozano de 59 habitantes. La Comisión de Fiestas, formada por una quincena de jóvenes vinculados al pueblo, ha anunciado que este año no organizará los festejos y responsabiliza de la situación al Ayuntamiento. El consistorio, por su parte, rechaza esas acusaciones y asegura que el programa municipal por San Bartolomé seguirá adelante.

El conflicto gira principalmente en torno a las fechas. Los jóvenes querían mantener las celebraciones durante el fin de semana del 29 de agosto, como, según explican, se ha hecho durante los tres últimos años sin problemas. El Ayuntamiento planteó adelantar parte de la programación una semana, una opción que la comisión considera poco viable porque coincidiría con las fiestas de una localidad cercana y de mayor tamaño.

“Un pueblo sin juventud es un pueblo sin vida”, sostiene la comisión en el comunicado difundido en redes sociales. El colectivo explica que su objetivo era reunir a familias y amigos, mantener vivas las tradiciones y atraer visitantes durante una de las semanas más esperadas del año.

Los organizadores denuncian también falta de respaldo económico e institucional. Aseguran que en anteriores ediciones tuvieron que asumir gastos con su propio dinero y que, cuando recibieron alguna aportación, se les exigió firmar documentos comprometiéndose a devolverla. También reprochan al Ayuntamiento su ausencia en actos como el pregón y afirman que, hasta la publicación del comunicado, no se había producido ningún contacto para tratar de solucionar la situación.

Desde el consistorio ofrecen una versión distinta. El alcalde, Carlos Mainar, sostiene que se invitó a los jóvenes a organizar los días posteriores a San Bartolomé, como en años anteriores, pero que no presentaron propuestas, cuentas ni solicitaron asesoramiento. El Ayuntamiento defiende además que el reducido presupuesto municipal limita el alcance de la programación y que Fombuena no puede competir con las orquestas y los festejos de otros pueblos de la comarca.

La repercusión del comunicado ha provocado ofrecimientos de ayuda a la comisión, aunque sus integrantes consideran que, a escasos días de las fechas previstas, ya no hay tiempo suficiente para organizar las fiestas con garantías.

Pese al enfrentamiento, Fombuena sí celebrará algunos actos. El Ayuntamiento prevé cerrar el programa de San Bartolomé, cuya festividad es el 24 de agosto. El sábado 22 están previstas una comida popular de migas y ternasco y una actuación musical. Ese mismo día, el municipio acogerá también una fase previa del Gran Premio de Guiñote 2026.

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Mapa interactivo de Fombuena, Zaragoza.

La comisión espera que la publicación del comunicado sirva para que el Ayuntamiento reconsidere su postura de cara a próximos años. Mientras tanto, la disputa ha dividido al municipio en torno a una celebración que, en los pueblos pequeños, representa mucho más que unos días de música y actividades.