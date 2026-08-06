Canarias
La actividad anómala del Teide obliga a realizar reuniones de seguimiento cada tres meses
El Gobierno insular reúne a los científicos para evaluar la situación del volcán, que desde febrero ha sufrido 10 enjambres
Verónica Pavés
Las últimas vibraciones del Teide obligan al Gobierno de Canarias a reunirse con los científicos de manera más periódica. A partir de ahora, el Ejecutivo hará un seguimiento más estrecho que obligará a realizar encuentros cada tres meses. "Es importante hacer seguimiento, aunque de momento no sea preocupante", insistió Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El Gobierno de Canarias ha reunido este jueves a los científicos del Pevolca para debatir sobre la actividad sismovolcánica de Tenerife que, en los últimos seis meses ha registrado un total de 10 enjambres pero que, por lo pronto, no es indicativo de una erupción a medio o largo plazo (en semanas o meses).
Los científicos insisten en qué los movimientos que se están detectando bajo las Cañadas del Teide entran dentro de la normalidad volcánica y, de hecho, otros muchos volcanes en el mundo lo hacen de manera habitual.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
- Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva
- Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Castellón
- Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
- Accidente entre un camión frigorífico y un portavehículos en la AP-7 a su paso por Castellón
- Hallan un arsenal enterrado con más de 60 proyectiles de artillería de la guerra civil en un pueblo de Castellón
- De 482 a 803 euros: así son los 23 primeros pisos de alquiler protegido y asequible de Vila-real
- La gasolinera más barata de España está en Castellón: hasta 24 euros de diferencia entre estaciones
- La lacra de la okupación en Castelló no cesa y pone en guardia a los vecinos: el nuevo lugar y los detrozos que han hecho los usurpadores