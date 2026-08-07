Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios en CastellónAccidente AP-7Corneado en la VallAgenda del fin de semanaRascacielos en New YorkEl tiempo en CastellónOkupas junto a Salera
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 29, 35, 38 y 47, y las estrellas 01 y 02.

El código del Millón ha sido el FDB34577.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Fuente: La Nueva España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: cuatro incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado
  2. Cuatro incendios complican el interior de Castellón y obligan a desalojar masías y confinar un municipio
  3. La Aemet lanza su primera previsión para el día del eclipse en Castellón: 'Nubes en zonas del este peninsular
  4. Accidente entre un camión frigorífico y un portavehículos en la AP-7 a su paso por Castellón
  5. Otro detenido por amenazas con un cuchillo en un bar lleno de gente en el centro de Castelló
  6. El aeropuerto de Castellón adjudica su 'megacontrato' de seguridad: vigilancia y control de equipajes por 2,4 millones de euros
  7. Dos detenidos tras robar 30 toneladas de cableado telefónico valorado en casi 200.000 euros en Onda
  8. El motivo por el que el Ayuntamiento suelta miles de mosquitos tigre en cinco parques de Castelló

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Vídeo: incendio en Tírig

Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó

Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

La millonaria inversión de Vila-real para construir su pista de atletismo y velódromo

La millonaria inversión de Vila-real para construir su pista de atletismo y velódromo

Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior

Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior
Tracking Pixel Contents