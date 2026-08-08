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Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Tras el siniestro, la circulación de dicho tren, que transporta a 225 personas ha quedado cortada

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo).

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo). / EP

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EP

Toledo

La línea de tren de pasajeros que une Madrid con Extremadura ha quedado cortada este sábado tras registrarse el arrollamiento mortal de una persona en un paso a nivel a la altura de Talavera de la Reina.

De momento, según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 Castilla-La Mancha, se desconoce la filiación de la persona fallecida en este accidente, que ha tenido lugar a las 11.52 horas en dicho paso a nivel situado en una vía paralela a la calle Pepino.

Tras el siniestro, la circulación de dicho tren, que transporta a 225 personas ha quedado cortada. Según Renfe, los pasajeros "disponen de confort".

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En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local, médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y bomberos de Talavera de la Reina.

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