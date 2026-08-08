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Los entrenadores coinciden: "Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año"

Un simple paseo diario puede ser especialmente útil para mejorar la salud general y perder peso

'Caminata japonesa': el método demostrado científicamente que mejora la salud del corazón.

'Caminata japonesa': el método demostrado científicamente que mejora la salud del corazón. / Diario de Ibiza

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Javier Fidalgo

Caminar es una de las actividades más sencillas para comenzar a entrenar. Este ejercicio de bajo impacto tiene un riesgo bajo de lesión, por lo que se adapta a la mayoría de la población. No necesitas ningún equipamiento especial para empezar, solo calzado y ropa adecuada.

Las caminatas se pueden convertir en una parte agradable de tu rutina, y puedes disfrutarla con amigos y familiares, en silencio o escuchando música. Según varios expertos, un simple paseo diario puede ser especialmente útil para mejorar la salud general y perder peso.

Caminar

Caminar / .

Durante la grabación del podcast de ADH (@adh.podcast), un equipo de entrenadores personales señaló que "salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto". Además, los profesionales resaltan que se trata de caminar normal: "Ni trotar ni caminar rápido, sino paseo de abuelo".

Por otra parte, apuntan que la efectividad depende de la constancia: "Un entrenamiento de 40-45 minutos pueden ser ya 600 calorías. Salir a caminar cinco días de la semana, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año".

En este sentido, no siempre hay que hacer ejercicios de alta intensidad y largas sesiones de gimnasio. Mantener la constancia y tener una vida activa, junto con buenos hábitos saludables, puede generar múltiples beneficios para el bienestar del organismo.

Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), explicó a la revista 'Lecturas' que "caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal entre 700 y 1.4000 calorías".

Especialmente, las cifras se puede acumular a largo plazo y "producir una pérdida de peso para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria", asegura la experta al citado medio.

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No obstante, Pata avisa que caminar no quema tantas calorías como correr: "Combinado con ejercicios más intensos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar de forma segura y sostenible".

Fuente: Sport

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