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Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el magnesio: "Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico", aunque la dosis adecuada no es igual para todos

El especialista explica en redes sociales los efectos de este mineral en el organismo, qué tipo elegir y qué cantidad tomar al día

Suplemento alimentario de magnesio en un herbolario de Barcelona.

Suplemento alimentario de magnesio en un herbolario de Barcelona. / Marc Asensio Clupes

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Daniela Cabeza

El magnesio se ha convertido en uno de los suplementos más populares para dormir mejor, combatir el estrés o mejorar el rendimiento físico. Sin embargo, que sea un mineral esencial no significa que todas las personas necesiten tomarlo ni que todos los beneficios que se le atribuyen estén igualmente demostrados.

El cardiólogo Aurelio Rojas sostiene que puede resultar útil en determinadas situaciones y corrige algunas creencias habituales, como que provoca retención de líquidos. Sus declaraciones permiten responder a tres preguntas prácticas: qué efectos están respaldados por evidencia, qué dosis no debería recomendarse de manera general y quién debe consultar antes de suplementarse.

Qué puede aportar el magnesio al organismo

Durante su intervención, el especialista asegura que el magnesio "ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico". En el plano cardiovascular y metabólico, afirma que puede contribuir a reducir la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre, lo que, según indica, podría disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Además, descarta algunos de los temores más comunes asociados a su consumo. Según señala, no "produce retención de líquidos" ni "daña los riñones". También atribuye al mineral otros posibles efectos positivos, como ayudar a reducir el colesterol y ejercer un efecto antiinflamatorio, al disminuir marcadores analíticos como la PCR.

El especialista también pone el foco en su impacto en la salud ósea y en determinados grupos de población. "No es malo para las mujeres. Al contrario, ayuda muchísimo en la menopausia y en la osteoporosis", señala, añadiendo que "fortalece los huesos y mejora la densidad ósea".

Más allá de los aspectos físicos, el cardiólogo vincula el magnesio con el bienestar general. En este sentido, sostiene que "puede ayudar a perder peso" y que tiene efectos positivos "en la depresión", además de que "mejora el estrés" y "el descanso", dos factores clave en la salud diaria.

Qué tipo de magnesio recomienda

En relación con la suplementación, que siempre debe hacerse bajo supervisión médica, Rojas también aborda qué tipo de magnesio puede ser más adecuado. "El magnesio bisglicinato o el citrato son los mejores absorbidos y con mayor evidencia científica", explica.

La dosis no es igual para todos

Sobre la dosis, concreta que la ingesta recomendada es de "entre 200 a 400 miligramos de magnesio elemental al día, en una o dos tomas”, y aconseja tomarlo "preferiblemente con la comida o por la noche para favorecer el descanso".

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Las personas que podrían beneficiarse más

Por último, identifica los perfiles que podrían beneficiarse especialmente de este aporte. Entre ellos, menciona a "los mayores de 50 años, las mujeres en menopausia o con osteoporosis, personas con estrés crónico o ansiedad, diabéticos, quienes toman diuréticos y aquellas con una dieta baja en vegetales, nueces o cereales integrales", apuntando así a situaciones en las que la ingesta podría ser insuficiente o las necesidades podrían ser mayores.

Fuente: El Periódico

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