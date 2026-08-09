Última hora y actualidad sobre los incendios en España

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La Junta de Andalucía confirma "avances" en el incendio de Niebla (Huelva) aunque con "incertidumbre" ante otro cambio de viento
El incendio que afecta a Niebla, en Huelva, presenta actualmente una situación de "extrema complejidad" por los cambios de viento, mientras que el otro foco que se originó ayer en el término municipal onubense de Villablanca está ya extinguido y se mantiene controlado el fuego de Senet (Lleida).
Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.
Fuente: El Periódico
Estabilizados los dos fuegos de Rodeiro (Pontevedra) y activo el de Baltar (Ourense)
Los dos incendios forestales de más de 20 hectáreas cada uno en el ayuntamiento pontevedrés de Rodeiro han quedado estabilizados este domingo, mientras que el de Baltar (Ourense) sigue activo con 95 hectáreas quemadas, según la Consellería de Medio Rural.
Los medios aéreos se incorporan al incendio de Castellón, complicado por los barrancos
Los medios aéreos se han incorporado al amanecer de este domingo a las labores de extinción del incendio forestal de Tírig (Castellón), que obligó la tarde de ayer a confinar el municipio de Catí, con unos 700 habitantes.
Unos 200 efectivos terrestres han trabajado durante la noche y esta madrugada en las labores de control del fuego, dificultado por la orografía del terreno, con continuos barrancos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
El incendio de Tírig es uno de los cuatro fuegos que se declararon en el interior de la provincia de Castellón la tarde del pasado viernes, que ha afectado a unas 244 hectáreas, según datos provisionales de última hora de este sábado.
Más de 200 bomberos se emplean a fondo en Castellón en el incendio de Tírig tras estabilizarse la Serra y Culla
Las imágenes de la noche del viernes y el hecho de que fueran hasta siete incendios forestales consecutivos provocados aparentemente por rayos hicieron pensar lo peor. Dos semanas después de que comenzase el incendio de la Vall d’Uixó y menos de una semana después de que dicho fuego se controlara, los bomberos se volvieron a enfrentar a una madrugada de sábado infernal en múltiples frentes: Tírig, la Serra d’en Galceran, Culla, y la Salzadella registraron las mayores dificultades. (Seguir leyendo)
El incendio de Huelva afronta horas clave
El incendio de Niebla, en la provincia de Huelva, cerró el pasado sábado una jornada crítica. A las 70 personas desalojadas desde el viernes por la noche se sumaron otras 340 más en los municipios de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo. Los constantes cambios de viento, las altas temperaturas, la complejidad del terreno y la cantidad de combustible vegetal han obligado a mantener toda la jornada el nivel 2 de la fase de emergencia del Plan Infoca y a mantener un dispositivo conjunto de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España a través de la UME y los medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica. (Seguir leyendo)
Controlado el incendio forestal de Almonaster la Real (Huelva)
El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado esta mañana en el paraje Cueva de la Mora de Almonaster la Real, en la sierra, al norte de la provincia de Huelva.
Según ha informado el Plan Infoca, tras el control se continúa trabajando en su remate y liquidación.
Para ello, siguen en la zona 18 bomberos forestales, un técnico de Operaciones, dos agentes medioambientales, dos autobombas y un buldocer.
Tras originarse el incendio, poco después del mediodía, se movilizaron dos helicópteros de la Junta de Andalucía y dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de derivarse 16 efectivos de la brigada con sede en La Iglesuela (Toledo).El dispositivo lo completaron once bomberos forestales del Infoca y una autobomba.En la provincia de Huelva sigue sin control el incendio iniciado este viernes en Niebla.
Sanz confirma "avances" en el incendio de Niebla (Huelva) aunque con "incertidumbre" ante otro cambio de viento
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha confirmado unos primeros "avances" en las labores de control del incendio forestal declarado desde el pasado jueves en Niebla (Huelva) y que mantiene a 410 personas desalojadas.
En una declaración ante los medios en el Puesto de Mando Avazando, Sanz ha destacado que "se ha logrado sellar" la cola del incendio, cerca de la zona del vertedero, donde se ha concentrado gran parte de los trabajos durante la tarde de este sábado.
"Se está intentado empezar a cerrar un sellado del perímetro que nos garantice que los nuevos y futuros cambios de viento no vayan a repercutir en más ensanchamiento del perímetro del incendio", ha explicado el vicepresidente de la Junta de Andalucía.
Estabilizado el incendio de Moratalla
El director de extinción ha dado por estabilizado a las 21:45 horas el incendio forestal declarado en la zona del Cortijo de Jabanas, en el término murciano de Moratalla y muy próximo al límite con la provincia de Albacete.
Así lo ha comunicado en X Emergencias 112 de la Región de Murcia, que añade que efectivos del Plan Infomur (plan regional contra incendios) siguen las labores de extinción que continuarán toda la noche.
Los medios aéreos se retiraron al ocaso y para este domingo se prevé que serán suficientes los propios medios de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia.
Confían que la humedad nocturna ayude a frenar el fuego de Niebla (Huelva)
El incendio forestal originado en Niebla (Huelva) continúa siendo 48 horas después de su inicio "de extraordinaria complejidad", caracterizado por constantes giros de viento y una propagación por pavesas, si bien, el dispositivo de extinción confía en que la humedad de la noche ayude a poder hacerle frente.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras la reunión del Comité de Operaciones celebrada en el Puesto de Mando Avanzado instalado por el incendio.
Sanz ha advertido de que las efectivos se enfrentan a un fuego "terrible desde la perspectiva de la estrategia", ya que los continuos cambios en la dirección del viento obligan a replantear el operativo y a desplazar maquinaría pesada de un extremo a otro del perímetro.
Los medios de extinción confían en que aumento de humedad ayude en incendio de Castellón
El incendio forestal de Tírig (Castellón), que ha obligado a confinar al municipio de Catí -con unos 700 habitantes-, se encuentra "sectorizado" y las condiciones climatológicas "son buenas", ya que la previsión es que la humedad relativa aumente al 70 % y dé "una ventaja" a los medios de extinción.
Así lo ha señalado el director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), quien ha informado de que los trabajos se han centrado esta tarde en Catí porque había un frente que se dirigía hacía el municipio y se ha decidido el confinamiento de la población.
Otras 340 personas desalojadas y tres bomberos heridos en el incendio de Huelva
La Junta de Andalucía ha enviado un mensaje Es-Alert para el desalojo de unas 340 personas de las localidades y pedanías onubenses de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo ante la evolución del incendio forestal de Niebla (Huelva), en el que han resultado heridos tres bomberos.
La alerta remitida a la población mediante el sistema de la Red de Alerta Nacional recoge el siguiente mensaje: "Alerta de Protección Civil. Incendio forestal no controlado. Si se encuentra en el área afectada, debe dirigirse hacia Zalamea la Real o Nerva. Cierre antes puertas y ventanas. Siga las indicaciones de las autoridades. Información: EMA - Emergencias 112".
El mensaje también se ha enviado en inglés para que la información llegue sin barreras a las personas extranjeras que puedan encontrarse dentro del área delimitada.
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