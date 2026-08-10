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Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Las llamas en Niebla han recorrido un perímetro de 44 kilómetros con unas 8.000 hectáreas, presentan dos frentes activos y mantienen desalojadas a un total de 467 personas

El incendio forestal en Huelva visto desde el cielo

El incendio forestal en Huelva visto desde el cielo

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La semana comienza con riesgo de incendios extremo en varios puntos de la península, con especial preocupación en los fuegos que siguen activos en Huelva, con 8.000 hectáreas afectadas -no todas quemadas- y cerca de 500 personas desalojadas, Castellón y Segovia.

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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