Bernat, de 40 años, pasó poco más de tres años en prisión tras una adolescencia marcada por malas decisiones, consumo de drogas y el mundo del tráfico, pero hoy vive rodeado de montañas y bosques donde está restaurando una cabaña construida con pallets de madera y reconstruyéndose a sí mismo desde cero.

Su historia, que ha contado en las redes sociales de Monxieleros, busca demostrar que incluso después de cometer errores graves, es posible cambiar el rumbo y encontrar un nuevo camino. Su historia es curiosa y nos sirve para entender por qué puede ser un ejemplo para todos.

Un pasado difícil

Bernat nació en una familia de recolectores y herbolarios, pero sus andaduras en el instituto dieron un giro a su vida que lo llevó por un camino complicado. Tocó fondo, sufrió recaídas y vivió momentos muy duros durante su juventud, que hasta hizo que terminara en prisión.

Su paso por la cárcel le hizo replantearse todo y fue el punto de inflexión que necesitaba para cambiar. Después de superar su adicción, ha cambiado completamente de vida y hoy dedica su tiempo a compartir su día a día y un mensaje claro: siempre se puede empezar de nuevo.

Su nueva vida

Actualmente vive rodeado de montañas y bosques, en plena naturaleza, donde está restaurando una cabaña construida con pallets de madera. A través de sus redes sociales comparte su proceso de reconstrucción personal, mostrando cómo ha encontrado un nuevo camino lejos de su pasado.

La cabaña que está construyendo con pallets de madera es un símbolo de su nueva vida: reciclando materiales, viviendo de forma sencilla y reconectando con la naturaleza. Este proyecto le permite no solo tener un hogar, sino también reconstruirse a sí mismo desde cero.

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El mensaje que quiere transmitir Bernat es claro: la recuperación es posible y siempre se puede empezar de nuevo. Su historia coincide con las frases inspiradoras para personas en recuperación de adicciones que destacan que la recuperación es un viaje de autodescubrimiento y transformación. En este caso, parece ser cierto.

Fuente: Sport