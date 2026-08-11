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Rafa Nadal, a sus 40 años: "Ver a mi padre levantar desde cero la mayor empresa de cristales de Baleares marcó mi forma de entender el esfuerzo"

El extenista recuerda el ejemplo de su padre como una de las mayores influencias de su vida y explica cómo su dedicación y sacrificio moldearon los valores que le acompañaron durante toda su carrera deportiva

Rafa Nadal

Rafa Nadal / José Oliva / Europa Press

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Ramón Gutiérrez

Rafa Nadal cerró su carrera profesional en noviembre de 2024 tras disputar la Copa Davis, poniendo el broche a una trayectoria histórica marcada por 22 títulos de Grand Slam y dos medallas de oro olímpicas.

Lejos de las pistas, el extenista ha centrado sus esfuerzos en el mundo empresarial, una faceta que llevaba años desarrollando en paralelo a su carrera deportiva.

Su actividad va mucho más allá del deporte. Hoteles, academias, proyectos de formación, iniciativas vinculadas a la salud e inversiones forman parte de un ecosistema empresarial con el que busca seguir dejando huella. Para Nadal, esta nueva etapa representa otra manera de construir un legado.

La vida de Rafa Nadal fuera de las pistas de tenis

Sin embargo, esa visión no surgió tras su retirada. En una entrevista concedida recientemente a CNBC durante un acto en Fuerteventura, el balear explicó que su mentalidad empresarial está profundamente influenciada por su entorno familiar.

En especial, por el ejemplo de su padre, Sebastián Nadal, empresario mallorquín con el que continúa trabajando codo con codo en la gestión del holding familiar.

"Mi padre fue un ejemplo muy positivo para mí en términos de dedicación y trabajo duro. Desde que era un niño le vi trabajar muchísimo y fue capaz de construir la mayor empresa de cristales de Baleares empezando desde cero. Su determinación ha sido una gran inspiración para mí".

Antes de poner fin a su carrera, Nadal ya tenía claro que su retirada no iba a significar el final de su actividad profesional. El balear llevaba tiempo preparando esa nueva etapa, valorando los proyectos en los que quería involucrarse una vez dejara el tenis.

No soy la clase de persona a la que le gusta despertarse por la mañana sin saber qué hacer. Necesito tener objetivos en mi vida”, reconoce. Nadal asegura que solo se implica en proyectos con los que comparte valores y en los que cree plenamente.

Por ello, centra su actividad en ámbitos como la educación, el deporte y el bienestar, destacando iniciativas como NDL, la Rafa Nadal Academy, la Rafa Nadal School y la fundación que creó para apoyar a menores en riesgo de exclusión social.

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Según explica, el objetivo de esta última es ofrecer nuevas oportunidades a través del deporte y la educación, dos pilares que considera fundamentales para cambiar el futuro de muchos niños.

Fuente: Sport

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