A la caza del eclipse: salir de Madrid y Barcelona se complica mientras Valencia y Baleares cortan carreteras y accesos

Falta poco para que se produzca el eclipse solar total que se verá en una franja que cruzará el norte del país desde Galicia hasta Baleares. Y, tratándose de uno de los mayores eventos astronómicos del siglo, muchos han decidido desplazarse desde primera hora de este miércoles a las zonas con mejor visibilidad.

En Madrid, los conductores se han trasladado hacia el norte de la comunidad donde se podrá apreciar el evento perfectamente. Y la A1 ha concentrado gran parte de las complicaciones en sentido Burgos a su paso por San Sebastián de los Reyes, El Molar, Pedrezuela y Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. La A3 también presenta varias retenciones en en Villarejo de Salvanés, la A6 en El Plantío y en la M607 en Tres Cantos.

Accidentes e incidencias en Cataluña

En Cataluña, la mayor parte de las retenciones se han concentrado en la AP7, que ha sumado unos 30 kilómetros de congestión entre varios tramos en dirección sur; y en la A2 a su paso por Igualada, también en sentido salida. También la C-31 se ha cortado en sentido sur por un accidente en las Costes del Garraf, un siniestro que ha sumado otros 10 kilómetros de retenciones, que han llegado hasta Castelldefels.

Una incidencia en las infraestructuras de la R2 Sud y los regionales también ha empañado el viaje hacia el sur de Cataluña de quienes optaban por el transporte público para gozar de una buena visibilidad del evento astronómico. Se ha limitado la circulación a dos trenes por hora y sentido, la mitad del servicio habitual. Una vez resuelta, los restrasos de más de treinta minutos han persistido.

Cortada la salida de Valencia por la V15

En la Comuindad Valenciana, un accidente en la A7 a su paso por Godella este mediodía ha provocado las primeras complicaciones en la circulación. El siniestro, un alcance entre varios vehículos ha generado varias retenciones que se han acumulado durante el día.

En la capital, la Policía Local ha activado un dispositivo para restringir los accesos al entorno natural de El Saler y la Devesa ante la elevada afluencia de personas prevista y el aún presente riesgo de incendios forestales. Además, a partir de las 18 horas se ha cortado la salida de Valencia por la V15, que conecta con la Autopista del Saler y la CV500.

También se realizarán cortes en otros puntos de conexión con Pinedo y en la CV500 antes de acceder a la masa forestal, además de restringirse la entrada desde la V30.

20 carreteras cortadas en Baleares

En las islas Baleares, 16 carreteras han permanecido cortadas esta tarde en Mallorca, dos en Menorca y dos en las Pitiusas por la afluencia masiva en plena temporada de verano.

En el caso de Mallorca, la mayoría de las restricciones son hacia la Serra de Tramuntana, con cortes hacia Andratx, el puerto de Valldemossa, Puerto de Sóller, Cala Tuent, las salidas 6, 7 y 8 de la autopista de Llucmajor que son los de la Playa de Palma, la de cabo Blanco y camí de sa Torre en Llucmajor, la carretera de Randa (en Algaida), Sant Salvador en Felanitx y Ses Salines.

En Menorca, las vías restringidas han sido las que llevan a Punta Prima y Cavalleria; en Ibiza el camino hacia Cala Tarida, así como la del Cap de Barbaria en Formentera. El Consell de Ibiza ha señalado, además, que prevé una elevada concentración de personas y vehículos hacia Sant Joan, en Benirrás, Na Xamena, es Caló de s'Illa, Cala Xarraca, Portinatx y el faro des Moscarter, por lo que los accesos podrán regularse o restringirse.

Precaución

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emplazado a los conductores a que tengan especial precaución en esta jornada, y que eviten el regreso simultáneo al finalizar el eclipse, ya que este hecho puede generar retenciones en carreteras secundarias. Además, ha recordado que está totalmente prohibido detener los vehículos en los arcenes y en la calzada.