Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor que garantiza los mejores resultados de planchado: está disponible por menos de 25 euros

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de lavado y planchado con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la perfección en la ropa. Se trata del cepillo de vapor que combina potencia y buenos resultados a precio imbatible y que promete volar de las estanterías en cuestión de horas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este cepillo es que ofrece hasta 10 minutos de vapor continuo, una autonomía que permite eliminar las arrugas de varias prendas de forma rápida y cómoda. Además, está listo para utilizarse en solo 30 segundos, por lo que resulta una solución práctica para los retoques de última hora.

Otro de sus puntos fuertes, es que cuenta con una suela de cerámica que se desliza sin esfuerzo sobre todo tipo de tejidos, por lo que garantiza una conservación de la calidad textil y evita quemaduras imposibles de reparar. El dispositivo incluye un cepillo 2 en 1 que permite abrir el tejido de la tela para garantizar una limpieza más profunda.

Fácil de utilizar

Según indica el fabricante, el artículo tiene un diseño ergonómico, es ligero y compacto, por lo que es cómodo de manejar y fácil de guardar después de su uso. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para un planchado perfecto y con las mejores garantías de desinfección.

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Cepillo de vapor. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 22,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente cepillo de vapor que promete arrasar en ventas.

Fuente: La Nueva España