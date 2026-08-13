Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa fuera de control y de capacidad de extinción tras cuatro días en activo, mientras se ha estabilizado el de Tírig (Castellón) y se mantienen los desalojos por los fuegos en Peñas de Riglos (Huesca) y Navas de San Antonio (Segovia).

La dificultad para luchar contra el incendio de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas, radica en la complejidad de la situación meteorológica, marcada por el viento. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que el dispositivo se enfrenta a una "carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles" y sin "ventanas de oportunidad" meteorológicas.

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

El incendio de La Peña, en Huesca, sigue fuera de control y ya ha quemado 5.700 hectáreas Más de 5.700 hectáreas calcinadas, 577 personas evacuadas de nueve pueblos y cien turistas del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca (Huesca) son los últimos datos que deja el incendio de Las Peñas de Riglos, que sigue fuera de control y cuya actividad se espera que continúe en los próximos días. (Seguir leyendo)

Confinados por el humo del incendio de Huesca los municipios de Santa Cilia y Binacua Los vecinos de los municipios de Santa Cilia y Binacua han sido confinados este miércoles por la presencia de humo llegado desde el incendio declarado este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca). El Gobierno de Aragón ha enviado un ES-Alert ordenando el confinamiento, según ha informado a los medios. Además, se ha cortado la carretera N-240 entre Santa Cilia y Puente la Reina entre los kilómetros 297 y 303.

La UME considera el incendio de Niebla "muy complejo" El teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha garantizado este miércoles que se seguirán poniendo "todos los recursos que hagan falta" en la lucha contra el incendio forestal de Niebla (Huelva), un fuego que, según ha dicho, es de elevada "complejidad", aunque se ha mostrado moderadamente optimista sobre su control. El jefe de la UME ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, quien ha mostrado su agradecimiento por “el esfuerzo continuo” de esta unidad en el operativo contra este fuego.

El incendio de Peñas de Riglos El Gobierno de Aragón ha enviado este miércoles un mensaje ES-Alert que ordena la evacuación de la localidad de Botaya por el incendio declarado este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), con lo que son ya nueve las poblaciones desalojadas por este fuego que afecta a más de 5.000 hectáreas. En total son 37 los vecinos evacuados de esta localidad, de los que 14 pernoctarán en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, según ha informado el Gobierno aragonés.

Protección Civil ordena el desalojo de Botaya Protección Civil ha ordenado este miércoles la evacuación de la localidad de Botaya (Huesca) a causa del incendio forestal de Las Peñas de Riglos. Se ha enviado un mensaje ES-ALERT a los 37 vecinos de Botaya, de los que 14 pernoctarán este miércoles en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, ha informado el Gobierno de Aragón.

El flanco derecho centra la lucha en el fuego de Riglos Los trabajos en el flanco derecho del incendio declarado el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a más de 5.000 hectáreas, centran las tareas para extinguir un fuego que se han convertido en una "batalla de desgaste", según ha expresado este miércoles el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho. En declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que el incendio avanza "mucho más lentamente" que en el primer y el segundo día y que los trabajos se afanan en el flanco derecho.

Estabilizados los incendios de Navas de San Antonio y Revenga (Segovia) La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizados en la mañana de este miércoles los incendios que afectaron en los últimos días a la provincia de Segovia, en Navas de San Antonio y Revenga, aunque todavía mantienen el índice de gravedad potencial 1 (IGR-1). Según datos disponibles en la web de la Junta con información sobre los incendios forestales, ambos fuegos han sido declarados como estabilizados a primera hora de la mañana, concretamente el de Revenga a las 8.56 horas y el de Navas de San Antonio a las 9.49. En ambos casos su situación motivó la elevación de los índices de gravedad potencial, sobre todo en el caso de Navas de San Antonio, donde las llamas se originaron el pasado sábado 8 de agosto por causa accidental y ese mismo día se declaró el IGR-1, ya que se tuvo que cortar la autopista AP-6 (Adanero-Madrid) y la N-VI.

España tiene 226.391 hectáreas quemadas hasta el 11 de agosto, un 38,2% más que el año pasado en estas fechas España cuenta con 226.391,64 hectáreas (ha) forestales que han sufrido el impacto de los incendios desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado 11 de agosto, según ha señalado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en base a datos provisionales. En comparación, estos datos son un 38,2% más que el año pasado, cuando por estas fechas se habían quemado 140.000 ha. Se han registrado en 2026 un total de 43 grandes incendios forestales, de los que afectan a más de 500 hectáreas. En el mismo periodo de 2025 se registraron 24. El año 2025 fue el peor en cuanto a cifras de territorio quemado en España desde 1994. En total, se quemaron 354.793,50 ha. Eso sí, las estadísticas se dispararon entre el 5 y el 19 de agosto, cuando las hectáreas quemadas en España pasaron de 47.198 a 367.520.

El incendio de Niebla (Huelva) entra en la provincia de Sevilla a través de Aznalcóllar El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Sevilla) ha entrado en la provincia de Sevilla y afecta al paraje Charcofrío de la localidad de Aznalcóllar. En sus redes sociales, el alcalde del municipio, Juan José Fernández, ha informado esta madrugada de que el fuego ha entrado en su término municipal y ha señalado que en estos momentos "la situación es muy complicada debido a la gran acumulación de masa forestal y a la difícil orografía del terreno, factores que dificultan las labores de control". Esta zona forestal está ocupada en gran parte por alcornoques y pinos piñoneros fruto de recientes repoblaciones, además de contar con dos arroyos que la cruzan.