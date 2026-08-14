Los recién graduados en Medicina ganan 1.860 euros más al mes que los titulados en Historia

Los graduados universitarios rozan el pleno empleo, aunque no todos acceden al mercado laboral en las mismas condiciones. La Encuesta de Inserción Laboral 2026 elaborada por la Agència per a la Qualitat Universitària (AQU) revela que nueve de cada diez titulados están en activo a los tres años de graduarse [momento de la radiografía] y sitúa la tasa de paro en el 6%, muy por debajo de la registrada entre la población general. Tras esta fotografía positiva, sin embargo, persisten importantes diferencias según los estudios cursados. Salud e Ingenierías lideran los indicadores de inserción y calidad laboral, mientras que Humanidades continúa acumulando mayores niveles de sobrecualificación y salarios más bajos. De hecho, los recién graduados en Medicina ganan 1.860 euros brutos al mes más que los titulados en Historia. Los primeros cobran 3.783 euros brutos mensuales, frente a los 1.920 euros de los segundos.

Las prácticas desbancan por primera vez a los contactos como principal vía de acceso al primer empleo

Ingenierías y Salud lideran los índices de ocupación y los mejores sueldos

El caso de Medicina e Historia es el más extremo, pero refleja una tendencia. Los graduados de titulaciones STEM [siglas, en inglés, de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas] cobran alrededor de 300 euros más al mes de media que el resto. No obstante, ni siquiera estos perfiles han logrado recuperar el poder adquisitivo de 2011. Aunque los salarios nominales han aumentado, la inflación ha erosionado las ganancias reales del conjunto de los titulados universitarios. Y –aunque no sorprende es importante remarcarlo– persiste todavía en 2026 la brecha de género. La encuesta señala que los hombres titulados en Medicina y Odontología ganan de media 484 euros más que las mujeres. En Ingeniería Civil, los varones también cobran 466 euros al mes más que sus compañeras.

Las diferencias entre ámbitos de conocimiento siguen siendo profundas. Las Humanidades presentan una mayor proporción de graduados que desempeñan tareas para las que no se exige una titulación universitaria. Dentro de este ámbito, Bellas Artes registra el índice de calidad ocupacional más bajo de todo el estudio.

Bellas Artes registra el índice de calidad ocupacional más bajo de todo el estudio

La adecuación entre la formación recibida y el empleo desarrollado también ha empeorado ligeramente en Artes y Diseño, Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En el caso de las TIC, el informe no identifica una única causa, pero señala varios factores que pueden ayudar a explicar el retroceso: la caída en la valoración de las competencias relacionadas con la búsqueda y gestión de información, el aumento de la sobrecualificación y el aprovechamiento limitado de los perfiles con una doble titulación.

Entre los titulados de máster, casi siete de cada diez desarrollan funciones específicas de su formación

A pesar de este ligero empeoramiento, las TIC y las Ingenierías mantienen una posición privilegiada. Además de presentar algunos de los mejores resultados de empleo y calidad ocupacional, son los ámbitos en los que la incorporación al mercado laboral se produce con mayor rapidez: el 85,2% de los titulados encuentran su primer trabajo en menos de tres meses.

Salud, el sector con mejores perspectivas

Salud también se sitúa entre los sectores con mejores perspectivas. Medicina y Odontología destacan por sus elevados niveles de inserción laboral, adecuación del empleo y satisfacción con los estudios cursados.

Aunque los salarios nominales han aumentado, la inflación hace que no se haya podido recuperar el poder adquisitivo de 2011

Los dobles grados ofrecen, en general, una mejor adecuación laboral, pero el estudio introduce un matiz importante: solo uno de cada tres titulados desempeña funciones relacionadas específicamente con las dos carreras que ha estudiado. Incluso en Ingenierías, el ámbito donde más se aprovecha este doble perfil, la proporción se limita al 39%.

La sobrecualificación se reduce a medida que aumenta el nivel de estudios. Entre los titulados de máster, casi siete de cada diez desarrollan funciones específicas de su formación. En el caso de los doctores, cerca de la mitad ocupa puestos de liderazgo, ya sea en cargos directivos o como mandos intermedios. Sin embargo, en la empresa privada solo uno de cada tres realiza tareas estrictamente vinculadas a su formación doctoral.

El 37% de las personas doctorandas ha sufrido problemas de salud mental durante sus estudios

Otro dato relevante señalado por el informe es que cuatro de cada diez personas tituladas de grado compaginaron sus estudios con un trabajo relacionado con la carrera. Según el propio estudio, estas personas tienen más probabilidades de desempeñar funciones específicas vinculadas a su formación una vez graduadas.

De hecho, uno de los cambios más destacados de la edición de 2026 de la encuesta, que la AQU realiza desde hace 25 años, es que, por primera vez, las prácticas universitarias han desbancado a los contactos personales y familiares como principal puerta de entrada al mercado laboral.

Avance del inglés, pese al margen de mejora

La encuesta también recoge un avance histórico en la enseñanza del inglés. Por primera vez desde que comenzó la serie, esta competencia obtiene un aprobado general por parte de los graduados. Pese al avance, el inglés continúa siendo la competencia en la que los estudiantes perciben un mayor margen de mejora, especialmente entre los graduados del ámbito de las Ciencias.

Por primera vez desde que empezó a realizarse la encuesta hace 25 años, el inglés obtiene un aprobado general por parte de los graduados

Por último, el informe destaca que la salud mental es un "aspecto crítico" de la etapa doctoral. Una de cada tres personas doctorandas ha sufrido problemas de salud mental durante sus estudios.

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La consellera Núria Montserrat, presente en la presentación, ha destacado que, "más allá de las salidas laborales", el empeño del Govern es hacer de la universidad un "verdadero ascensor social". Por lo que su voluntad –ha insistido– es "acercar la universidad a los colectivos con las cosas más difíciles". En ese sentido ha explicado que el año pasado aprobaron una ayuda a jóvenes extutelados y, más recientemente –en el marco de los presupuestos–, han aprobado una ayuda del 50% en la matrícula para las las familias monoparentales. "Queremos acercar la universidad al alumnado, vengan del código postal del que vengan", ha destacado la consellera, quien ha subrayado con orgullo la capacidad de la universidad catalana de "retener talento local".