La intrahistoria del salto de Danny León durante el eclipse que arrasa en redes: "Nos pusimos a llorar"

Danny León, skater madrileño y un enamorado de Vigo, tomó volante rumbo a Huesca tras un agitado fin de semana en O Marisquiño, donde revalidó su título en Mini Ramp, organizó la Piranha Ñam Session y confirmó su regreso para el año que viene. El deportista partió de Vigo en dirección a Novales, acompañado por su inseparable perra Zoeh, para dar forma a la que ya es una de las imágenes del eclipse.

Lo que comenzó como una idea entre amigos apasionados de la fotografía se ha transformado en uno de los mayores fenómenos virales de la historia del skateboarding. Un salto perfecto sobre la tabla justo en el instante en que la Luna cubría el Sol. La foto y el vídeo, que ya superan los 138 millones de reproducciones en redes sociales, guardan tras de sí una intrahistoria de precisión quirúrgica, noches al raso y mucha emoción que el propio skater ha revelado a FARO.

La trilogía celestial que culmina con el eclipse

Según relata Danny, la imagen sale de una búsqueda visual y no es la primera vez que hacen algo parecido. El primer paso fue crear esta misma instantánea con el sol cayendo: "Todo empezó porque Haikano, el fotógrafo, y yo ya habíamos hecho una foto con el atardecer que quedó increíble y fue un éxito brutal, con medio millón de visitas". No contento con este resultado el skater madrileño repitió la toma pero en este caso con la Luna de fondo: "Tiempo después decidimos probar lo mismo pero con la Luna, justo cuando estuvo de actualidad el tema de la NASA, y volvió a ser un éxito total". Y ya por último habíamos planeado hacerlo con el eclipse: "Ahí dijimos: 'No hay dos sin tres, juntemos el Sol y la Luna'. Y decidimos volcar todo el esfuerzo en buscar el proyecto".

Para llevar a cabo semejante hazaña visual, el equipo tuvo que planificar una logística precisa en la que cada miembro asumió una tarea clave, tanto de montaje de la rampa como de buscar el punto de toma idóneo. "Nos fuimos para allá el día antes e hicimos las primeras pruebas con el atardecer. Luego ensayamos de nuevo de noche y dormimos en el coche", relata el atleta a FARO.

"Cuando se inició el eclipse empezamos a tirar fotos sin parar, sabíamos a qué hora era el punto exacto y que íbamos a tener 30 segundos de margen. Fueron tres intentos a ciegas, dándole sin parar".

"Lloramos al ver el resultado"

La tensión se desbordó en cuanto el fenómeno astronómico concluyó y el equipo pudo revisar el material capturado en las pantallas de las cámaras. "Cuando vimos el resultado nos pusimos a llorar. Le decía al fotógrafo: 'No estás preparado para ver esto, es increíble'.

Se veía un aro enorme de fuego saliendo detrás de la rampa", confiesa León tras ver su increíble foto. El deportista se encargó personalmente de la edición del contenido para lanzarlo a sus perfiles digitales: "Lo edité, lo subí a redes y se pegó. No teníamos esta expectativa en absoluto. Pensábamos que, si la cosa iba bien, llegaría al millón de visitas... ¡y mira, ya va por 138 millones! Estamos supercontentos con el resultado y con todo el equipo" confiesa Danny todavía asombrado tras el éxito.

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Una vez más el deportista olímpico ha vuelto a romper los límites de lo audiovisual y volverá a Vigo con una hazaña más en su trayectoria. Mientras España contemplaba la oscuridad, Danny se lanzó al cielo oscense para capturar una imagen que ya forma parte de la historia.