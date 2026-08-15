Temporal
Dos mujeres muertas y dos menores heridos tras una riada cerca de Ponferrada
Ha ocurrido en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas
EFE / EP
Al menos dos personas han muerto y dos menores de edad están heridos como consecuencia de una riada y un deslizamiento de tierra registrados este sábado en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, pertenecientes al municipio leonés de Ponferrada, han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno y municipales.
Una brutal tormenta ha descargado esta tarde sobre la zona y ha hecho que se desbordara el río Meruelo y provocara una riada y un deslizamiento de tierra que han llegado a Manzanedo de Valdueza y Bouzas.
La Subdelegación del Gobierno ha informando a Europa Press de que la tromba de agua había provocado un desprendimiento en el monte y el agua y el barro se había encauzado por la calle de la Iglesia. En una bodega se encontraban seis personas. Dos mujeres adultas, que han fallecido, y dos menores que están siendo atendidos por heridas leves. No hay personas desaparecidas.
La fuerza del agua ha vuelto a causar daños en las carreteras de la zona y ha quedado cortada la que comunica la localidad de Peñalba de Santiago, habitualmente afectada por desprendimientos. Además, en Bouzas otra tromba de agua ha provocado el arrastre de varios vehículos. Policía Nacional continúa en la zona.
Fuente: El Periódico
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