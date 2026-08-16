El "monstruoso" incendio de Huelva queda estabilizado diez días después y 417 desalojados vuelven a casa

Han sido 10 días de un incendio muy complicado, "probablemente uno de los más complicados, sin duda alguna, de la última década", confirmó el presidente de la Junta de Andalucia desde el Puesto de Mando Avanzado de Niebla (Huelva). Tras esa lucha sin cuartel contra un fuego que comenzó en Niebla y recorrió 38.000 hectáreas hasta cruzar a la provincia de Sevilla, la dirección del plan Infoca comunicó que el incendio queda "estabilizado". Se pasa de fase después de 36 horas sin que haya vuelto a aparecer ningún foco. Por fin "no hay llamas" en el perímetro.

Tras la estabilización el incendio pasa al nivel 2 del plan de emergencias. Queda atrás el niivel 1 y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzarán su repliegue este domingo. El incendio se declaró el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) y llegó hasta pueblos de Sevilla como El Madroño o Aznacóllar.

"Ha sido un incendio de una intensidad, de una agresividad permanente y constante a lo largo de los 10 días donde no nos ha dado cuartel, donde ha llevado a los equipos prácticamente hasta la extenuación en la lucha contra esta bestia, como yo la llamaba, este gran monstruo de incendio. Ha sido un sufrimiento y, lógicamente, una inquietud constante y permanente", aseguró el presidente andaluz.

La vuelta de todos los desalojados

Después de 36 horas de vigilancia constante desde el punto de vista técnico se da por estabilizado el incendio. Alcanzado este punto, se propone el regreso a sus casas de las 417 personas de 11 municipios que tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de la presencia o de la cercanía de las llamas. Con esto la totalidad de las personas que tuvieron que ser desalojadas ya pueden volver. Una noticia de vuelta a la normalidad después de tantos días.

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Pese a la estabilización, aún queda para que el incendio se dé por extinguido. Continúan existiendo puntos calientes y siempre puede haber rachas de viento que compliquen la lucha contra el fuego. "Si alguien ve alguna columna de humo es algo razonable, no significa o no tiene que significar que haya otro incendio ni que las llamas hayan vuelto a prender, simplemente que son puntos calientes que se van a ir refrescando y controlando a lo largo de los próximos días", explicó Moreno. La extinción definitiva desde el punto de vista técnico no se producirá probablemente hasta semanas después. Queda todavía un trabajo arduo y complejo y los equipos del Infoca seguirán controlando y enfriando esa zona de manera paulatina. Sin embargo, no existe ya peligro inminente, de ahí que se levanten los desalojos.

Fuente: El Correo de Andalucía