Una invasión de gusanos "nunca vista" obliga a unos vecinos a abandonar su casa: "Hemos tirado dos bolsas de basura llenas de lombrices"

Una plaga de gusanos ha obligado a los ocupantes de una vivienda de Tineo (Asturias), a abandonar temporalmente la casa ante la imposibilidad de frenar la entrada de miles de ejemplares por puertas, ventanas y cualquier pequeña rendija.

"Es la primera vez que veo algo así. No lo había visto en mi vida", relata Pedro Gómez, quien estos días acompaña a su madre, de 73 años. Los gusanos comenzaron a aparecer hace unos diez días y, desde entonces, su presencia no ha dejado de aumentar. "Un día por la mañana entraron por la puerta. Hoy mismo bajé al contenedor dos bolsas grandes llenas de gusanos", explica. La situación ha llegado a tal punto que la familia ha decidido marcharse a Oviedo porque, asegura, "no se puede estar en la casa": malos olores, angustia e insalubridad.

Foto de detalle de los gusanos. / LNE

Antes de abandonar la vivienda, trataron de cerrar todos los huecos posibles. "Estamos tapando las ventanas, las puertas y hasta los agujeros de ventilación. Trepan por las paredes y se cuelan por cualquier rendija, incluso por debajo de la puerta", señala Gómez.

La familia adquirió un producto insecticida en un establecimiento autorizado y lleva varios días aplicándolo. Sin embargo, el tratamiento no ha conseguido detener la invasión. "Nos dijeron que el veneno duraba varios días, pero no paran de venir", lamenta el hijo de la propietaria de la casa.

El foco, en un matorral

Según el afectado, el foco se encuentra en un prado cubierto de matorral próximo a la vivienda, donde asegura que hay "millones" de ejemplares. Desde allí, los gusanos avanzan todos en la misma dirección hasta alcanzar la casa.

Tras buscar información, los vecinos creen que podría tratarse del denominado gusano soldado, una larva de polilla que se desplaza formando grandes concentraciones. No obstante, la especie todavía no ha sido identificada oficialmente. Aunque los gusanos no serían venenosos, su acumulación ha generado un fuerte olor y unas condiciones que los vecinos consideran insoportables. "Cuando mueren, el olor es terrible. No se soporta", afirma Pedro Gómez.

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La presencia de los insectos varía a lo largo del día. "Con el sol se veían pocos, pero cuando empezaba a bajar la luz salían muchísimos. Aparecen sobre todo por la mañana, por la tarde y por la noche", explica.