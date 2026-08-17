CULTURISMO
Joan Pradells, en La Sexta: "Hago tres comidas al día de crema de arroz con proteína. Arroz y pollo dos veces al día, y arroz, ternera y huevo otra vez. He llegado a comer 24 huevos al día"
El culturista valenciano compartió plató con Marc Giró en la entrevista de 'Cara al Show' y explicó algunos mitos sobre el deporte que practica
Iker Lloveras
Joan Pradells ha sido una de las grandes sorpresas en el programa 'Cara al show' de anoche en La Sexta. El joven culturista profesional de 29 años es la cara más visible del mundo de este deporte en España: tiene más de 700 mil seguidores en Instagram y cerca de 500 mil suscriptores en Youtube. Después de aparecer en 'La Resistencia' con David Broncano, Pradells ha sido entrevistado por Marc Giró para contar su día a día como profesional de los hierros con más de 120kgs de peso corporal.
Joan se encuentra en plena preparación para su regreso a las tarimas de competición, donde buscará por segunda temporada consecutiva el ansiado pase al Mr. Olympia. Después de acariciarlo en 2025 mostrando un impactante físico como culturista Open (donde no existe límite de peso), Pradells tiene claro el objetivo de clasificar al 'Mundial del culturismo' que se disputa a finales de septiembre en Las Vegas.
Sobre sus inicios en el mundo del gimnasio, Pradells explica que durante su infancia en Valencia "jugaba a rubgy de pequeño, y empecé a entrenar en el gimnasio porque me obligaban". Muchos años de aprendizaje después, hoy ejerce como culturista profesional por la IFBB PRO y dedica su vida al cuidado del físico, entre entrenamiento, dieta y el tan temido aunque aceptado uso de la química.
"Hago tres comidas al día de crema de arroz con proteína, que es como una especie de papilla. Arroz y pollo dos veces al día, y arroz, ternera y huevo otra vez más. En casa tenemos 12 gallinas y 4 pollitos. Como muchos huevos, estoy tomando dos al día. He llegado a comer 24 huevos al día, aunque fue hace tiempo. He llegado a comerme 50 o 60 nigiris", explica Joan.
Sacando a relucir algunos mitos sobre las dificultades del culturista en su día a día, por el gran reto que supone convivir con un exceso de masa muscular, Joan reconoce que "no puedo atarme los zapatos"; aunque sobre el mito de las relaciones sexuales apunta que él y su pareja Marta "llegan a todo sin ningún problema, no hay posición que se me escape".
En uno de los momentos más virales de la entrevista, Joan Pradells explica el problema que tuvo cuando quiso hacerse una prueba médica en un hospital: "Tuve un problema médico, fui al hospital a hacerme unas pruebas y no cabía en la máquina de la resonancia. La solución que me dio la enfermera es que fuera al zoo, y lo decía totalmente en serio. Para hacerlo en una máquina de animales. Al final no me la hice".
Fuente: Sport
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