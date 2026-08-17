CAMBIO RADICAL
Un joven deja atrás su vida para montar un bar en un pueblo de Cuenca de poco más de veinte habitantes
Javier, formado en Farmacia y Parafarmacia, ha abierto "El Rincón de Beamud", un local que busca convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes
De Elda (Alicante) a un pequeño municipio de la Serranía de Cuenca con poco más de veinte habitantes. Javier ha dejado atrás su vida en la provincia de Alicante para instalarse en Beamud, donde ha abierto un bar con el que pretende iniciar una nueva etapa y contribuir a mantener vivo el pueblo.
El establecimiento se llama "El Rincón de Beamud" y funciona como bar tradicional, lugar de reunión para los vecinos y servicio para los turistas que recorren esta zona de la provincia conquense.
Un cambio de vida lejos de Elda
Javier estudió Farmacia y Parafarmacia, pero decidió buscar una forma de vida diferente. Su elección le llevó desde una de las principales ciudades del Vinalopó hasta una pequeña localidad marcada por la despoblación y la pérdida progresiva de servicios.
Su negocio pretende cubrir una necesidad básica en Beamud. En pueblos con tan pocos residentes, un bar no es únicamente un establecimiento hostelero: también puede convertirse en un espacio de convivencia, conversación y contacto diario entre los habitantes.
La iniciativa busca además atender a senderistas, visitantes y turistas que se acercan a la Serranía de Cuenca.
Apoyo para poner en marcha el negocio
El proyecto cuenta con el respaldo de Invierte en Cuenca, una iniciativa de CEOE CEPYME Cuenca dirigida a acompañar a autónomos y pequeñas empresas durante sus primeros pasos.
El técnico de la Oficina de Atención al Inversor, Julián Sorando, ha visitado el establecimiento para ofrecer asesoramiento sobre la constitución como autónomo, las obligaciones fiscales y los requisitos necesarios para desarrollar la actividad.
Javier también ha recibido información sobre las posibles ayudas disponibles por abrir un negocio en una zona afectada por la despoblación.
Un bar para mantener vivo el pueblo
"El Rincón de Beamud" se suma a otros pequeños negocios rurales que tratan de evitar que los municipios pierdan servicios esenciales. Panaderías, tiendas y bares cumplen en estas localidades una función que va mucho más allá de la actividad económica.
El caso de Javier muestra también otra cara de la despoblación: la de jóvenes procedentes de otras provincias que encuentran en los pueblos una oportunidad para emprender y construir una vida distinta.
Desde Elda, este joven alicantino ha apostado por comenzar de nuevo en Beamud y aportar su propio granito de arena para que una localidad de poco más de veinte vecinos conserve un lugar donde reunirse.
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Fuente: Información
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